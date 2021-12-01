01.12.2021
16:01
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Якутия

Кто заменит погибшего главу Момского района?

Нового главу Момского района выберут досрочно в конце января 2022 года, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома региона.

Такое решение было принято 1 декабря районным Советом депутатов.

«Досрочные выборы главы муниципального района назначены на 30 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Бывший глава Иван Павлов погиб в сентябре этого года во время рабочей командировки.

Стали известны подробности о смерти главы Момского улуса
Глава Момского района погиб в рабочей командировке
Фото: из открытых источников
Источник: Якутия 24
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