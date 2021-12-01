Кто заменит погибшего главу Момского района?

Нового главу Момского района выберут досрочно в конце января 2022 года, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома региона. Такое решение было принято 1 декабря районным Советом депутатов. «Досрочные выборы главы муниципального района назначены на 30 января 2022 года», — говорится в сообщении. Бывший глава Иван Павлов погиб в сентябре этого года во время рабочей командировки. Стали известны подробности о смерти главы Момского улуса Глава Момского района погиб в рабочей командировке

Фото: из открытых источников Источник: Якутия 24

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