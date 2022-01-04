Кто выдвинулся на должность главы Момского района?

Досрочные выборы главы муниципального района «Момский район» состоятся 30 января 2022 года, сообщает телеграм-канал Центризбиркома Якутии. Напомним, что досрочные выборы в этом арктическом районе вызваны внезапной кончиной от несчастного случая прежнего главы Ивана Павлова. По информации ЦИК РС(Я) в декабре в Мому приезжал руководитель центризбиркома республики Евгений Федоров для решения вопросов обеспечения избирательных комиссий помещениями для голосования, необходимым транспортом, связью, соблюдение мер безопасности при проведении выборов. В районе семь избирательных участков, 3066 избирателей.

2 января 2022 года завершился приём документов для регистрации кандидатов на должность главы муниципального образования «Момский район» . Всего выдвинуты четыре человека :

1. Аммосов Дмитрий Викторович , выдвинут региональным отделением ВПП «Единая Россия»

2. Олейников Иван Валерьевич , выдвинут региональным отделением политической партии ЛДПР

3. Тихонов Вячеслав Васильевич , самовыдвижение

4. Фёдоров Прокопий Семенович , самовыдвижение



