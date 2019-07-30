Кто возглавит «Якутскэкосети» и «Жилкомсервис»?

Вместо уволенных Андрея ЛЕБЕДЕВА и Дениса ТОНА должности получат Владислав СОЗОНОВ и Валерия БИЛОУС.

Кандидатура Владислава Созонова, главы управы Автодорожного округа, согласована с руководством республики к назначению на должность руководителя ООО «Якутскэкосети», регионального оператора по обращению с ТКО.

Владислав Созонов родился в 1984 году. В 2007 году окончил юридический факультет ЯГУ им. М.К. Аммосова, проходил обучение в Дальневосточном филиале ГОУ ВПО «Российская правовая академия Минюста России» и в Хабаровском межрегиональном центре профессионального обучения прокурорских работников и федеральных госслужащих прокуратуры Хабаровского края.

С 2012 по 2014 год работал помощником прокурора города Якутска, ранее трудился в таких организациях как МРИ ФНС №5 г. Якутска, УФССП по РС(Я) и управлении Федерального казначейства по РС(Я).

С 2014 года — начальник управления Автодорожного округа города Якутска.

Андрей Лебедев 30 июля уволен с должности директора МУП «Жилкомсервис». Руководителем предприятия будет назначена Валерия Билоус, ранее она возглавляла юридический отдел АО «Теплоэнергия». Билоус — победитель муниципальной игры деловой «МЭР (Молодежь — энергия развития)» в 2019 году.

Об этом утром во вторник 30 июля сообщила на планерке с главами управ округов и пригородов Сардана АВКСЕНТЬЕВА. Глава Якутска охарактеризовала обоих руководителей как грамотных и ответственных специалистов с хорошей юридической подготовкой и опытом работы в городском хозяйстве.

Татьяна ПАВЛЮКОВСКАЯ продолжит временно исполнять обязанности руководителя МУП «СЭГХ» до согласования новой кандидатуры на пост руководителя предприятия, сообщает Telegram-канал «Якутск».