Кто в Якутии получит новую выплату от Путина

«Мы готовы проработать вопросы по организации новых выплат, озвученных Владимиром ПУТИНЫМ в ходе ежегодной пресс-конференции. Это решение коснется по нашей оценке около 25 тысяч якутских семей с детьми от 3 до 7 лет», — прокомментировала министр труда и социального развития Якутии Елена ВОЛКОВА.

Отметим, что в последнее время система мер поддержки семей с детьми существенно расширена. В Якутии объем расходов на меры государственной поддержки семей с детьми увеличен в 2 раза по сравнению с прошлым годом и составляет около 12 млрд. рублей. Введен ряд новых выплат для поддержки семей с детьми. Выплаты получили более 40 тысяч детей. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в республике решением главы Якутии также были предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми.

Владимир Путин отметил, что в РФ выстроена программа поддержки семей с детьми в возрасте до 7 лет. Он дал поручение провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата, и по итогам этой оценки принять меры, направленные на увеличение с 1 января 2021 г. размера ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте Российской Федерации. В период обострения эпидемиологической ситуации новые меры станут ощутимым подспорьем для семей.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что всем российским семьям с детьми до 7 лет на Новый год выплатят по 5 тысяч рублей.