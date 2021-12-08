Кто в пятерке отстающих по вакцинации от коронавируса в Якутии

По данным на 8 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 68,71% взрослых жителей, в городе Якутске — 72,64 %.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Момский, Нижнеколымский Среднеколымский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Олекминский, Намский, Горный и Чурапчинский районы.

1. Аллаиховский район — 91,25

2. Момский район — 89,53

3. Нижнеколымский район — 86,22

4. Среднеколымский район — 85,39

5. Верхнеколымский район — 85,20

6. Жиганский район — 83,12

7. Абыйский район — 80,99

8. Ленский район — 78,39

9. Алданский район — 75,07

10. Оленекский район — 74,97

11. Оймяконский район — 74,37

12. Нюрбинский район — 72,75

13. Якутск— 72,64

14. Усть-Янский район — 72,57

15. Усть-Майский район — 71,91

16. Анабарский район — 70,92

17. Верхоянский район — 70,20

18. Томпонский район — 69,02

19. Вилюйский район — 68,70

20. Хангаласский район — 68,37

21. Таттинский район — 67,35

22. Булунский район — 66,86

23. Эвено-Бытантайский район — 66,74

24. Мегино-Кангаласский район — 66,08

25. Сунтарский район — 64,99

26. Усть-Алданский район — 63,02

27. Кобяйский район — 62,24

28. Нерюнгринский район — 61,67

29. Верхневилюйский район — 60,62

30. Амгинский район — 60,26

31. Мирнинский район — 60,05

32. Олекминский район — 59,91

33. Намский район — 58,46

34. Горный район — 58,27

35. Чурапчинский район — 54,74.