08.12.2021
18:51
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Коронавирус

Кто в пятерке отстающих по вакцинации от коронавируса в Якутии

По данным на 8 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 68,71% взрослых жителей, в городе Якутске — 72,64 %.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Момский, Нижнеколымский Среднеколымский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Олекминский, Намский, Горный и Чурапчинский районы.

1.         Аллаиховский район — 91,25

2.         Момский район — 89,53

3.         Нижнеколымский район — 86,22

4.         Среднеколымский район — 85,39

5.         Верхнеколымский район — 85,20

6.         Жиганский район — 83,12

7.         Абыйский район — 80,99

8.         Ленский район — 78,39

9.         Алданский район — 75,07

10.       Оленекский район — 74,97

11.       Оймяконский район — 74,37

12.       Нюрбинский район — 72,75

13.       Якутск— 72,64

14.       Усть-Янский район — 72,57

15.       Усть-Майский район — 71,91

16.       Анабарский район — 70,92

17.       Верхоянский район — 70,20

18.       Томпонский район — 69,02

19.       Вилюйский район — 68,70

20.       Хангаласский район — 68,37

21.       Таттинский район — 67,35

22.       Булунский район — 66,86

23.       Эвено-Бытантайский район — 66,74

24.       Мегино-Кангаласский район — 66,08

25.       Сунтарский район — 64,99

26.       Усть-Алданский район — 63,02

27.       Кобяйский район — 62,24

28.       Нерюнгринский район — 61,67

29.       Верхневилюйский район — 60,62

30.       Амгинский район — 60,26

31.       Мирнинский район — 60,05

32.       Олекминский район — 59,91

33.       Намский район — 58,46

34.       Горный район — 58,27

35.       Чурапчинский район — 54,74.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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