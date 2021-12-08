Кто в пятерке отстающих по вакцинации от коронавируса в Якутии
По данным на 8 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 68,71% взрослых жителей, в городе Якутске — 72,64 %.
Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Момский, Нижнеколымский Среднеколымский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Олекминский, Намский, Горный и Чурапчинский районы.
1. Аллаиховский район — 91,25
2. Момский район — 89,53
3. Нижнеколымский район — 86,22
4. Среднеколымский район — 85,39
5. Верхнеколымский район — 85,20
6. Жиганский район — 83,12
7. Абыйский район — 80,99
8. Ленский район — 78,39
9. Алданский район — 75,07
10. Оленекский район — 74,97
11. Оймяконский район — 74,37
12. Нюрбинский район — 72,75
13. Якутск— 72,64
14. Усть-Янский район — 72,57
15. Усть-Майский район — 71,91
16. Анабарский район — 70,92
17. Верхоянский район — 70,20
18. Томпонский район — 69,02
19. Вилюйский район — 68,70
20. Хангаласский район — 68,37
21. Таттинский район — 67,35
22. Булунский район — 66,86
23. Эвено-Бытантайский район — 66,74
24. Мегино-Кангаласский район — 66,08
25. Сунтарский район — 64,99
26. Усть-Алданский район — 63,02
27. Кобяйский район — 62,24
28. Нерюнгринский район — 61,67
29. Верхневилюйский район — 60,62
30. Амгинский район — 60,26
31. Мирнинский район — 60,05
32. Олекминский район — 59,91
33. Намский район — 58,46
34. Горный район — 58,27
35. Чурапчинский район — 54,74.
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