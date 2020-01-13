13.01.2020
14:45
1317
Политика
Кто в АГиПе заменит Федора Борисова?
9 января Федор БОРИСОВ был освобожден с поста заместителя руководителя администрации главы и правительства Якутии. В тот же день глава Хангаласского улуса назначил его своим первым заместителем. В политическом истеблишменте гадают – кто заменит Борисова в АГиПе?
Между тем, велика вероятность, что на высвободившуюся вакансию никого назначать не будут, считает высокопоставленный источник SakhaLife в АГиПе. Вероятность – 80%, добавляет информированный источник. При этом, сама ставка вряд ли будет сокращена. Хотя все органы власти сокращают штаты на 30%, ставка заместителя руководителя АГиПа пока будет сохранена, считает эксперт.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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