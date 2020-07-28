Кто унаследует «трон» Солодова?

Фото из соцсети.

С тех пор, как Владимир СОЛОДОВ 3 апреля был назначен и.о. губернатора Камчатского края, кресло премьер-министра Якутии остается вакантным. И столько же не утихают споры, гадания и предположения, кто же на него усядется.

Замещающий премьер-министра Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ считается кандидатурой временной.

В СМИ появлялись публикации, которые «сватали» на второй пост исполнительной власти Якутии разных людей.

Фото с сайта Росконгресс Пространство доверия

В том числе 42-летнего москвича Леонида ПЕТУХОВА, возглавляющего один из институтов развития Дальнего Востока — АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта». Член комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока. Член Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа». Ранее занимал должность главного исполнительного директора международной компании «Burisma Holdings».

Фото из соцсети.

Эксперты называли и 38-летнего выходца из Перми Макара ГЕРМАНА, которого успели прозвать «безжалостным экспериментатором», СМИ даже пожалели якутян. Как сообщает ВостокМедиа, в 2008 Макар Герман возглавил аппарат правительства Пермского края, и на этом посту прославился странными новациями: например, распорядился снять двери со всех двухсот с лишним кабинетов в администрации Пермского края и разломать все шкафы и тумбочки. Чайники, чашки и прочие личные вещи сотрудников администрации тоже чем-то не угодили молодому чиновнику — он велел от них избавиться.

При этом он обзавелся элитарными апартаментами на 20-м этаже самого престижного здания Перми, башен-близнецов Saturn Tower. Недвижимость с тренажёрным залом, прачечной, столом из искусственного камня и видом на Каму при продаже, которой занималась экс-супруга Германа, оценили в 19 миллионов рублей.

Герман уехал из Перми вместе с ушедшим губернатором ЧИРКУНОВЫМ и отправился в Москву, где стал директором департамента по формированию «Открытого правительства» при Михаиле АБЫЗОВЕ, который сейчас находится в СИЗО и подозревается в хищении крупной суммы. В 2018 году Макар Герман был уволен премьер-министром Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. После этого он устроился в федеральный НИИ «Восход», подведомственное предприятие Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сообщает Восток-Медиа.

Фото управления пресс-службы АГиП РС (Я)

В числе претендентов на кресло премьера Якутии и 45-летний Кирилл БЫЧКОВ, ставший якутянам привычным. Он с 18 октября 2018 года работает в правительстве Якутии, сначала зампредом, а с 30 апреля 2020 года – первым зампредом.

Фото с сайта Кремля

Сегодня ВостокМедиа сообщает о возможном назначении председателем правительства Якутии Андрея ТАРАСЕНКО, экс-врио губернатора Приморья. Напомним, что Андрей Владимирович в 2018 году баллотировался на пост губернатора Приморского края. 16 сентября состоялся второй тур выборов. При подсчете голосов Тарасенко проигрывал представителю КПРФ, но в последний момент вышел лидером. После рассмотрения многочисленных жалоб, ЦИК России рекомендовал краевой комиссии признать выборы недействительными, что и было сделано на следующий день. Тарасенко написал заявление об отставке с поста врио губернатора Приморья, и президент ПУТИН его удовлетворил. В конце сентября 2018 года Андрей Тарасенко был назначен заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

Конечно, могут появиться и другие претенденты на пост председателя правительства Якутии, ведь кресло вакантно по сей день.