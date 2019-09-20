Кто унаследует мандат Сусоева?

Сегодня, 20 сентября Александр СУСОЕВ назначен первым заместителем министра по делам молодежи. Таким образом, он сдает мандат Ил Тумэна. Кто его унаследует?

Следующим по партийному списку «Единой России» по Университетскому округу шел Василий ПОПОВ. Он и станет новым депутатом Ил Тумэна, надо полагать.

Василий Попов являлся общественным помощником депутата Сусоева, так же работал первым заместителем председателя первичной профсоюзной организации студентов СВФУ, ответственным секретарем Общественного совета при МВД России по Республике Саха (Якутия).

Сегодня Василий Попов возглавил МГЕР – Молодую гвардию «Единой России», которой до сих пор руководил Сусоев. Таким образом, преемник унаследует политическое наследие вновь назначенного замминистра не только в парламенте, но и в партии.