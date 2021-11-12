Кто такой Петр Хики?

Сегодня в кинотеатрах Якутии стартовал первый якутский истерн «Холодное золото». Режиссер картины — Петр Хики, в миру имеет имя Петр Стручков. Молодому человеку 27 лет, родился он в с. Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса. Выпускник Института математики и информатики СВФУ, по образованию программист.

Кино, как производственный процесс, захватило Петра еще в детские годы, он с большим успехом занимался в школьной телестудии. По окончании вуза у молодого человека не было сомнений по поводу трудоустройства — только кино! Первой большой работой стало участие в съемках фильма Давыдова «Костер на ветру» в качестве режиссера монтажа. Затем последовали «Кэрэл. Невидимая красота», «Республика Z», «Бэйбэрикээн», «Спасатель». Для Хики большую роль играют свет и звук, его фильмы атмосферны, узнаваемы по картинке. В портфолио Петра Хики есть и опыт продюсерской деятельности.

Первой самостоятельной режиссерской работой стал хоррор «Күлүк хомус» (Призрачный хомус). Дебют оказался удачным, зрителя захватили страшные, трепещущие нервы сцены, происходящие в обычной якутской деревне. Картину отменили и профессионалы: на фестивале в Ханты-Мансийске работа была удостоена главной премии, а в Канаде получила спецприз «Лучший дебют».

Вторую свою картину Петр снял под лейблом «Хики Филмз». Идея создать военный исторический фильм появилась у него давно, увлечение неизвестными страницами истории Якутии привели к уникальной находке — были подняты архивные материалы о банде Павлова, которая в годы Отечественной войны грабила золотые прииски. На основе этих материалов другой профессионал — Любовь Борисова — написала сценарий. В съемках фильма «Холодное золото» работало около 50 человек, интересно, что в фильме снялись артисты практически всех театров Якутии.