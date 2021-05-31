Кто сядет в кресло спикера Ил Тумэна?

Не успел Петр ГОГОЛЕВ уйти в отставку, как политбомонд обсуждает, кто же станет его преемником. Такова жестокая политика, и мы займемся тем же самым.

Сегодня, 31 мая Петр Гоголев созвал часть депутатов, которым сообщил о том, что уходит во вновь создаваемый Конституционный Совет Якутии. Встреча была неформальная. И хотя интернет-ресурсы пестрят сообщениями о том, что спикер Ил Тумэна уходит в отставку, на сайте Ил Тумэна ничего об этом не сообщается. Пресс-служба парламента утверждает, что пока ничего не может комментировать. Единственное, Чокуур ГАВРИЛЬЕВ, руководитель пресс-службы парламента подтвердил факт встречи спикера с рядом народных депутатов.

В информационное пространство новость о грядущей отставке спикера вбросил Павел КСЕНОФОНТОВ, народный депутат и главный инженер «Сахатранснефтегаза». Обратим внимание, что Петр Васильевич позвал Ксенофонтова на эту встречу, хотя тот не работает на постоянной основе, при этом известен как активный блогер. Исходя из этого можно сделать вывод, что спикер Гоголев был не против утечки информации на этом этапе.

Об отставке Гоголева с поста спикера заговорили сразу после памятной сессии в марте прошлого года, на которой обсуждались поправки в Конституцию РФ. Тогда спикер как юрист и политик высказал свою личную позицию, которую можно было бы назвать и скандальной. Но еще дальше пошла депутат Сулустаана МЫРААН, которая на этой же сессии эффектно заявила о сложении своих полномочий, так как была категорически не согласна с предлагаемыми поправками в Конституцию России. Тем самым Сулустаана Байанайдаах Кыыhа несколько затмила речь спикера.

Как бы то ни было, Петр Васильевич с тех пор отработал год и два месяца. Да и еще поработает, ведь отставку депутата может принять только сессия Ил Тумэна.

Как помнит читатель, до 15 июня в Якутии продлены противопандемийные мероприятия. Стало быть, пленарное заседание Ил Тумэна вживую может пройти после этой даты, скажем, 16-17 июня или около того.

Как сообщает источник SakhaLife, на этой сессии будет решен вопрос с Конституционным Советом, раз уж у республики нет возможности иметь свой Конституционный Суд. Предполагается, что Ил Дархан внесет кандидатуру Петра Гоголева председателем Конституционного Совета. Во всяком случае, информированный депутат Виктор ФЕДОРОВ сообщает, что этот пост предложил спикеру Гоголеву Айсен НИКОЛАЕВ. Конечно, для перехода на этот пост Петр Васильевич должен сложить свои полномочия.

Кто же его заменит? Вопрос так и витает в воздухе.

По Университетскому округу Якутска будут объявлены выборы.

Но общество больше взволновано кандидатурой преемника на посту спикера. Логически рассуждая, стоит искать преемника в правящей партии – «Единой России». Скорее всего, среди руководства парламента или постоянных профильных комитетов. Круг более или менее сужается. В информационном пространстве цитируется предположение Петра Гоголева, что его могут заменить

Антонина ГРИГОРЬЕВА, вице-спикер и руководитель фракции ЕР в Ил Тумэне,

а также председатели профильных комитетов Алексей ЕРЕМЕЕВ,

Юрий НИКОЛАЕВ

или Владимир ПРОКОПЬЕВ. Разумеется, могут всплыть и другие претенденты. Понятно, что избрание спикера – не внутреннее дело парламента. Кандидатура утверждается после тщательных политических консультаций в администрации главы и правительства республики и в Москве в партийных коридорах власти. И только после этих внутренних процедур кандидатура будет внесена в парламент для обсуждения и голосования.

Когда? Возможно, уже в конце июня – начале июля, когда парламент соберется для обсуждения бюджета. Чтоб на парламентские каникулы в июле Ил Тумэн ушел уже с избранным спикером.