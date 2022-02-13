13.02.2022
15:04
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История

Кто стоял у истоков образования в Якутии?

В День родного языка и письменности Водоканал Якутска поздравил якутян публикацией на своем ютюб-канале ролика о тех, кто стоял у истоков образования в Якутии. Создатель видеоконтента — Дом-музей «Якутская ссылка», филиал Якутского госмузея им. Ярославского.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба АО "Водоканал"
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