Кто стоял у истоков образования в Якутии?

В День родного языка и письменности Водоканал Якутска поздравил якутян публикацией на своем ютюб-канале ролика о тех, кто стоял у истоков образования в Якутии. Создатель видеоконтента — Дом-музей «Якутская ссылка», филиал Якутского госмузея им. Ярославского.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба АО "Водоканал"

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