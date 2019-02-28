Кто станет председателем Верховного суда Якутии?

27 февраля 2019 года под руководством Председателя Верховного Суда России Вячеслава Лебедева состоялось заседание Комиссии при Президенте по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов.

Комиссия рассмотрела кандидатуры на должности судей федеральных судов, внесённые на рассмотрение главы государства, в том числе и кандидатуру председателя Верховного суда РС(Я).

Напомним, предыдущий руководитель ВС Людмила Горева ушла в отставку еще в марте 2017 года. За эти два года желание занять высокий пост изъявляло немало кандидатов. Среди них председатель Якутского городского суда Иван Винокуров, судья Верховного суда республики Евдоким Оконешников, заместитель председателя ВС РС(Я) Александр Седалищев, который сейчас исполняет обязанности председателя ВС РС(Я) и другие.

И вот стало известно, кто же возглавит Верховный суд Республики.

Как сообщил корреспонденту SAKHAPRESS достоверный источник, состоявшаяся вчера комиссия рассмотрела кандидатуры на должности судей федеральных судов, внесённые на рассмотрение главы государства. Одобрение на назначение на должность председателя Верховного суда Республики Саха (Якутия) получила Любовь Летучих, являющаяся сейчас заместителем председателя ВС РС(Я).

В ближайшее время будет опубликован соответствующий Указ Президента РФ Владимира Путина.