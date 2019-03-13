Кто станет новым прокурором Якутии?

Новым прокурором Якутии станет Олег Нарковский, заместитель прокурора Красноярского края. Об этом Aartyk сообщил конфиденциальный источник, близкий к правительственным кругам.

По его словам, генеральный прокурор России Юрий Чайка уже подписал представление на имя Президента РФ. Получается, что хабаровский клан прокуроров проиграл, назначается человек не из их когорты.

СПРАВКА: Олег Дмитриевич Нарковский родился в 1967 году в г. Кзыл-Орда Республики Казахстан. После службы в рядах Советской Армии поступил и в 1992 году окончил Красноярский государственный университет. Занимал должности помощника, старшего помощника прокурора Железнодорожного района г. Красноярска, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за расследованием особо важных дел и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Красноярского края, заместителя прокурора Свердловского района г. Красноярска. С 2001 по 2008 г.г. являлся прокурором Свердловского района г. Красноярска. 28 августа 2008 года назначен заместителем прокурора Красноярского края. Курирует вопросы уголовно-судебного управления, отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. Руководит научно-консультативным советом при прокуратуре края, курирует вопросы взаимодействия с научными и высшими образовательными учреждениями.

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