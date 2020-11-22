Кто станет главой Оленекского района?

В Оленекском улусе с 14 по 22 ноября проходит голосование на пост главы района. При особых санитарно-эпидемиологических правилах работают четыре участковые избирательные комиссии, сообщает ЯСИА.

Как рассказали ЯСИА в Территориальной избирательной комиссии улуса, на пост главы района претендуют пять кандидатов — Николай Васильев, Христофор Васильев, Алексей Волошинов, Лена Иванова, Владимир Кучаров.

Всего в районе зарегистрирован 2381 избиратель. С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил в четырех наслегах Оленекского улуса работают четыре участковые избирательных комиссий. Все члены комиссий оснащены средствами индивидуальной защиты, для избирателей также предоставляются одноразовые маски, перчатки, ручки, измеряется температура.