Кто самый богатый в мэрии Якутска?

Мэрия Якутска опубликовала сведения о доходах руководителей за 2020 год. SakhaLife их проанализировал, и составил своеобразный рейтинг, где во главу угла поставил личные доходы руководителей Якутска.

На первой позиции оказался первый заместитель мэра Якутска по ЖКХ и энергетике Роман СОРОКИН. В прошлом году он заработал в два раза больше действующего мэра, получив доход в 5 640 793 руб.

У Романа Сергеевича есть собственная квартира в 63 кв. м. Еще две квартиры – в 60 и 32 кв. м. находятся у семьи Сорокиных в пользовании.

Супруга Романа Сорокина тоже заработала куда больше действующего мэра — 3 818 382 руб. Она владеет земельными участками в 10 соток и 6,3 сотки. Дачей в 15 кв. м. И 1/3 квартиры в 96 кв. м.

На троих несовершеннолетних детей Сорокиных оформлена квартира в пользовании площадью 56,9 кв. м.

Личного автомобиля у состоятельной семьи нет.

Вторым по доходам идет заместитель мэра Якутска по экономике и финансам Георгий ГАВРИЛЬЕВ, который был назначен на этот пост в 2020 году. Он заработал в прошлом году 3 842 745 руб. Совместно с супругой владеет двумя земельными участками в 14,6 и 10 соток. Жилыми домами в 126 и 71 кв. м. Квартирой в 84 кв. м и гаражом в 32 кв.м.

Георгий Игоревич задекларировал транспортные средства — автомобиль Тойота Land Cruiser, 2008 г. и моторное судно (лодка ПВХ) с мотором 30л.с. Allaska-Drive 390, 2020 г.

Его супруга заработала в прошлом году 1 462 679,30 руб.

На несовершеннолетнего ребенка кроме собственной квартиры семьи записана квартира в пользовании площадью 88 кв. м.

Заместитель мэра по социальным вопросам Наталья СТЕПАНОВА работает на этом посту с 2018 года. Она оказалась на третьей позиции, заработав в 2020 году 2 945 305 руб. Собственной недвижимости у нее с супругом нет. Нет у них и личного автомобиля. Наталья Романовна совместно с супругом пользуются квартирой в 90 кв. м, и она одна — квартирой в 47 кв. м, а супруг пользуется квартирой в 54 кв. м. Супруг Натальи Степановой получил доход в 2020-м в 248 987 руб.

Мэр Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ почти замыкает этот рейтинг, оказавшись четвертым после трех своих замов. В 2020-м году Евгений Николаевич заработал 2 723 125 руб. Впрочем, тогда он еще не был мэром, избран весной 2021-го, это доходы на посту первого заместителя мэра Якутска.

У Евгения Николаевича есть земельный участок 35,7 соток, на котором стоит жилой дом в 303,7 кв. м. Дом и участок находятся в пользовании семьи мэра. Мэр задекларировал старенький автомобиль — Тойота MARK-2, 1994 г.

У его супруги есть собственная недвижимость. Супруга мэра в прошлом году заработала 823 337,16 руб. На ее имя оформлена дача – 8,7 соток с домом в 23 кв. м.

На одного из троих несовершеннолетних детей мэра записана квартира в пользовании — 53,8 кв. м.

Завершает хит-парад еще один заместитель мэра Якутска – руководитель аппарата Алексей КОРНИЛОВ. Впрочем, на этот пост он был назначен лишь в декабре 2020-го, ранее работал директором МБУ «Главное архитектурно-планировочное учреждение» городского округа «город Якутск».

Однако, согласно действующему законодательству, Алексей Дмитриевич огласил свои доходы, которые в 2020 году оказались в 1 476 676 рублей. Совместно с супругой владеет 20 сотками земли и двумя квартирами в 49 и 70 кв. м.

Его супруга заработала в прошлом году 295 880 руб.

Личного автомобиля у семьи Корниловых нет.