22.06.2022
02:05
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Спорт

Кто с кем? На НВК Саха пройдет жеребьевка игровых дисциплин Спортивных игр в Борогоне

Жеребьевка пройдет в прямом эфире.

В эту среду, 22 июня в 16:00 ч., на телеканале НВК «Саха» пройдет жеребьёвка команд по игровым видам спорта VIII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия). Трансляция пройдет в прямом эфире.

Жеребьевка будет проходить по 3 видам спорта – баскетбол 3 х 3 (мужчины/женщины), волейбол (мужчины/женщины) и мини-футбол.

Участие в этом событии будут принимать главный судья Игр в Борогонцах Николай Цыпандин, главный секретарь Гаврил Трофимов, старший судья по баскетболу 3х3 Армен Оганисян, старший судья по волейболу Анатолий Чемерзанский и старший судья по мини-футболу Алексей Адамов.

Напоминаем, что по итогам квалификационных соревнований, в каждом их этих видов спорта были отобраны по 12 лучших команд республики. Вот так выглядит состав отобравшихся команд на данный момент:

Баскетбол 3 х 3 среди женских команд

  1. Якутск
  2. Мирнинский район
  3. Намский улус
  4. Амгинский улус
  5. Усть-Алданский улус-1
  6. Сунтарский улус
  7. Хангаласский улус
  8. Усть-Алданский улус-II
  9. СВФУ им.М.К.Аммосова
  10. РССС (Российский студенческий спортивный союз)
  11. Мегино-Кангаласский улус
  12. Вилюйский улус

Баскетбол 3 х 3 среди мужских команд

  1. Усть-Алданский улус-1
  2. Намский улус
  3. Нюрбинский район
  4. Мирнинский район
  5. Нерюнгринский район
  6. Хангаласский улус
  7. Якутск
  8. Ленский район
  9. Мегино-Кангаласский улус
  10. Вилюйский улус
  11. СВФУ им.М.К.Аммосова
  12. Сунтарский улус

Волейбол среди женских команд

  1. СВФУ им.М.К.Аммосова
  2. Усть-Алданский улус
  3. Намский улус
  4. Якутск
  5. Амгинский улус
  6. Олекминский район
  7. Чурапчинский улус
  8. Мегино-Кангаласский улус
  9. Таттинский улус
  10. Сунтарский улус
  11. Хангаласский улус
  12. Горный улус

Волейбол среди мужских команд

  1. Якутск
  2. Намский улус
  3. Ленский район
  4. Олекминский район
  5. Чурапчинский улус
  6. Амгинский улус
  7. Усть-Алданский улус
  8. Мегино-Кангаласский улус
  9. СВФУ им.М.К.Аммосова
  10. Таттинский улус
  11. Среднеколымский улус
  12. Горный улус

Мини-футбол

  1. Ленский район
  2. Усть-Алданский улус-I
  3. Мирнинский район
  4. Якутск
  5. Мегино-Кангаласский улус
  6. СВФУ им.М.К.Аммосова
  7. Алданский район
  8. Горный улус
  9. Среднеколымский улус
  10. Усть-Алданский улус-II
  11. Оленекский улус
  12. Нюрбинский район

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФКиМС

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