Кто с кем? На НВК Саха пройдет жеребьевка игровых дисциплин Спортивных игр в Борогоне
Жеребьевка пройдет в прямом эфире.
В эту среду, 22 июня в 16:00 ч., на телеканале НВК «Саха» пройдет жеребьёвка команд по игровым видам спорта VIII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия). Трансляция пройдет в прямом эфире.
Жеребьевка будет проходить по 3 видам спорта – баскетбол 3 х 3 (мужчины/женщины), волейбол (мужчины/женщины) и мини-футбол.
Участие в этом событии будут принимать главный судья Игр в Борогонцах Николай Цыпандин, главный секретарь Гаврил Трофимов, старший судья по баскетболу 3х3 Армен Оганисян, старший судья по волейболу Анатолий Чемерзанский и старший судья по мини-футболу Алексей Адамов.
Напоминаем, что по итогам квалификационных соревнований, в каждом их этих видов спорта были отобраны по 12 лучших команд республики. Вот так выглядит состав отобравшихся команд на данный момент:
Баскетбол 3 х 3 среди женских команд
- Якутск
- Мирнинский район
- Намский улус
- Амгинский улус
- Усть-Алданский улус-1
- Сунтарский улус
- Хангаласский улус
- Усть-Алданский улус-II
- СВФУ им.М.К.Аммосова
- РССС (Российский студенческий спортивный союз)
- Мегино-Кангаласский улус
- Вилюйский улус
Баскетбол 3 х 3 среди мужских команд
- Усть-Алданский улус-1
- Намский улус
- Нюрбинский район
- Мирнинский район
- Нерюнгринский район
- Хангаласский улус
- Якутск
- Ленский район
- Мегино-Кангаласский улус
- Вилюйский улус
- СВФУ им.М.К.Аммосова
- Сунтарский улус
Волейбол среди женских команд
- СВФУ им.М.К.Аммосова
- Усть-Алданский улус
- Намский улус
- Якутск
- Амгинский улус
- Олекминский район
- Чурапчинский улус
- Мегино-Кангаласский улус
- Таттинский улус
- Сунтарский улус
- Хангаласский улус
- Горный улус
Волейбол среди мужских команд
- Якутск
- Намский улус
- Ленский район
- Олекминский район
- Чурапчинский улус
- Амгинский улус
- Усть-Алданский улус
- Мегино-Кангаласский улус
- СВФУ им.М.К.Аммосова
- Таттинский улус
- Среднеколымский улус
- Горный улус
Мини-футбол
- Ленский район
- Усть-Алданский улус-I
- Мирнинский район
- Якутск
- Мегино-Кангаласский улус
- СВФУ им.М.К.Аммосова
- Алданский район
- Горный улус
- Среднеколымский улус
- Усть-Алданский улус-II
- Оленекский улус
- Нюрбинский район
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