Кто с кем? На НВК Саха пройдет жеребьевка игровых дисциплин Спортивных игр в Борогоне

Жеребьевка пройдет в прямом эфире.

В эту среду, 22 июня в 16:00 ч., на телеканале НВК «Саха» пройдет жеребьёвка команд по игровым видам спорта VIII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия). Трансляция пройдет в прямом эфире.

Жеребьевка будет проходить по 3 видам спорта – баскетбол 3 х 3 (мужчины/женщины), волейбол (мужчины/женщины) и мини-футбол.

Участие в этом событии будут принимать главный судья Игр в Борогонцах Николай Цыпандин, главный секретарь Гаврил Трофимов, старший судья по баскетболу 3х3 Армен Оганисян, старший судья по волейболу Анатолий Чемерзанский и старший судья по мини-футболу Алексей Адамов.

Напоминаем, что по итогам квалификационных соревнований, в каждом их этих видов спорта были отобраны по 12 лучших команд республики. Вот так выглядит состав отобравшихся команд на данный момент:

Баскетбол 3 х 3 среди женских команд

Якутск Мирнинский район Намский улус Амгинский улус Усть-Алданский улус-1 Сунтарский улус Хангаласский улус Усть-Алданский улус-II СВФУ им.М.К.Аммосова РССС (Российский студенческий спортивный союз) Мегино-Кангаласский улус Вилюйский улус

Баскетбол 3 х 3 среди мужских команд

Усть-Алданский улус-1 Намский улус Нюрбинский район Мирнинский район Нерюнгринский район Хангаласский улус Якутск Ленский район Мегино-Кангаласский улус Вилюйский улус СВФУ им.М.К.Аммосова Сунтарский улус

Волейбол среди женских команд

СВФУ им.М.К.Аммосова Усть-Алданский улус Намский улус Якутск Амгинский улус Олекминский район Чурапчинский улус Мегино-Кангаласский улус Таттинский улус Сунтарский улус Хангаласский улус Горный улус

Волейбол среди мужских команд

Якутск Намский улус Ленский район Олекминский район Чурапчинский улус Амгинский улус Усть-Алданский улус Мегино-Кангаласский улус СВФУ им.М.К.Аммосова Таттинский улус Среднеколымский улус Горный улус

Мини-футбол