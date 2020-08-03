Кто пришел? Новые лица в мэрии Якутска

С 3 августа начальником управления транспорта и дорожной инфраструктуры города Якутск назначен Николай Николаевич Старостин.

Николай Николаевич окончил Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова в 2007 году, инженер по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».

Начал свою трудовую деятельность в 2005 году дорожным рабочим в ЗАО «Гордормостстрой». Работал на различных должностях в строительных организациях ЗАО «НТК-строй», ООО «Севердорстрой», ООО«СахаСпецТранс».

С 2018 года по настоящее время работал начальником ПТО и главным инженером ООО «Сунтар-автодор».

Начальником Управления сельского хозяйства назначен Николай Николаевич Степанов.

Николай Николаевич — выпускник Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова 2002 года по специальности «юрист».

Начал свою трудовую деятельность в 1987 году плотником в совхозе «Намский». После службы в армии работал в правоохранительных органах. В 1999-2012 гг. работал в службе судебных приставов в Якутске, Кобяйском и Хангаласском районах. В 2012-2013 гг. — инспектор по кадрам ГБУ РС(Я) «Якутскмедтранс». В 2013-2019 гг. работал в Администрации муниципального образования «Намский улус» — управляющий делами.

Имеет благодарность от Правительства Республики (Саха) Якутия.

С 2019 года по настоящее время работал главным специалистом Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Окружной администрации города Якутска.