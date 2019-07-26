Кто претендует на пост главы Жатая?

Этой осенью на всенародных выборах будет избран глава Жатая. Последние 30 лет лет им был Анатолий КИСТЕНЕВ, который постоянно выигрывал выборы.

На этот раз его в списке кандидатов нет. Так что выборы обещают стать интересными и конкурентными. Итак, кто же выдвинулся на эти выборы?

Владислав ГЛАДЫШЕВ, 32 года, выдвинут партией «Единая Россия» и зарегистрирован как кандидат. Он работает заместителем главы Жатая по вопросам ЖЕХ и энергетики.

Микаэл ЗАБОЛОТНЫЙ, 39 лет, выдвинут КПРФ. Возглавляет телеканал Рен-ТВ – Якутск.

Евгения ИСАЕВА, 40 лет, самовыдвинулась. Заместитель главы Жатая по социальным вопросам.

Мичил НИКОЛАЕВ, 26 лет, выдвинут партией «Справедливая Россия». Депутат Ил Тумэна.

Анатолий ОЩЕПКОВ, 46 лет, самовыдвинулся.

Владислав ТЕППОР, 50 лет, выдвинут ЛДПР и зарегистрирован как кандидат. Депутат Якутской городской Думы. Директор строительной организации ИП Иванова Е.В.

Остается дождаться регистрации кандидатов.