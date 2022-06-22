Кто представит сборную России на ЧМ по мас-рестлингу?

А теперь настала пора ознакомить наших читателей с составом сборной России. Кто же будет защищать цвета триколора на помостах “Триумфа”, кто принесет очередной триумф своим соотечественникам, на глазах у тысяч земляков?

Пройдемся по весовым категориям.

В мужском дивизионе девять атлетов, чуть больше половины из них – это испытанные бойцы. Остальные четверо – это новобранцы в звездной сборной страны, завоевавшие билет на мировое первенство на минувшем чемпионате страны.

60 кг: В самом легком весе – весе пера, как бы это назвали в середине ХХ века, выступает дебютант сборной, перворазрядник Герман Игнатьев, четыре месяца назад переступивший порог 20-летия. В других, олимпийских видах спорта, это считалось бы сенсацией. Но мас-рестлинг – вид уникальный, в нем много непредсказуемого. Воспитанник известного тренера Василия Архипова из с.Кутана Сунтарского улуса ныне занимается у старшего тренера сборной Якутии Алексея Агапова в спорткомплексе “Модун”, рядом со многими звездами, что имеет свои несомненные плюсы. Кроме того, что он – чемпион России-2022, в его активе золото первенства России среди юниоров, серебро чемпионата ДВФО и бронза первенства Якутии (2021). Ну что ж, пожелаем нашему мадьыны в четверг, 23 июня, сделать добрый почин!

65 кг: В этой категории Россию представляет также представитель Республики Саха, уроженец Томпонского улуса, ученик заслуженного тренера РС(Я) Александра Харитонова, мастер спорта России Дмитрий Саввин. Диме 27 лет, он – опытнейший мадьыны и, что интересно, он трижды трехкратный победитель – чемпион Игр Манчаары 2013, 2017, 2021 гг., чемпион Якутии 2017, 2021, 2022 гг., чемпион России 2017, 2021, 2022 гг. Также Дмитрий выиграл чемпионат Европы. А обладателем Кубка мира он становился дважды – в 2015 и 2017 гг.

70 кг: Еще один дебютант мирового помоста, выступающий в этой категории – 23-летний мастер спорта РС(Я) Валерий Никаноров из Мегино-Кангаласского улуса. Кстати, он мадьыны во втором поколении, многим болельщикам якутского этноспорта хорошо знаком его отец Николай Антонович Никаноров, многие годы выходящий на помост в качестве компетентного и принципиального судьи. Валера пока не может похвастаться большим послужным списком, у него все еще впереди, а пока он чемпион России-2022 и победитель престижного Всероссийского турнира памяти нашего олимпийского чемпиона Р.М. Дмитриева 2019 г.

75 кг: В этой категории путевку на мундиаль выиграл мастер спорта РС(Я) 25-летний Семен Ануфриев, ученик заслуженного тренера Якутии Ивана Степановича Готовцева. Это его первый опыт участия в международном соревновании среди взрослых, он имеет титулы чемпиона РС(Я)-2022, абсолютного чемпиона РС(Я) 2021 г. в весе до 70 кг и чемпиона России-2022.

80 кг: Также впервые на помост домашнего чемпионата мира поднимется уроженец Булунского улуса, мастер спорта РФ Станислав Иванов. Ему скоро исполнится 28 лет, он занимается род руководством трехкратного чемпиона мира, старшего товарища по команде Павла Черноградского. Надеемся, что он не подведет своего наставника и последует его доброму примеру. Станислав достаточно опытный, у него в активе много побед – он трехкратный чемпион РС(Я) 2019, 2020, 2021 гг., чемпион России 2020, 2021 2022 гг., победитель Всероссийского турнира «Кубок Кавказа-2020», обладатель Кубка мира 2021 г. и чемпион Европы 2021 г.

90 кг: Самое большее количество мирового золота имеет мастер спорта Павел международного класса Павел Черноградский, он – трехкратный чемпион мира. Он родился 31 марта 1989 г., готовит его заслуженный тренер РС(Я) Николай Элляевич Константинов, по совместительству главный тренер сборной России. Кроме того, Павел – четырехкратный чемпион РС(Я) 2013, 2014, 2018, 2022 гг., трехкратный победитель Всероссийского турнира памяти олимпийского чемпиона Р.М.Дмитриева (2016, 2017, 2018), семикратный чемпион России, победитель Открытого лично-командного чемпионата Монголии (2014)., чемпион Европы (2015), двукратный обладатель Кубка мира (2017, 2021). Как мы уже отмечали, Павел Викторович сам является тренером своего товарища по команде – трехкратного чемпиона России и обладателя Кубка мира Станислава Иванова. Ждем дубля тандема ученика и наставника.

105 кг: В этом весе много лет властвует мастер спорта России международного класса, 30-летний уроженец с.Сыырдаах Усть-Алданского улуса Дмитрий Попов. Он – шестикратный чемпион России, двукратный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубка мира и двукратный чемпион мира (2014, 2018), первый его тренер – Семен Гаврильевич Бурнашев, нынче к победам его ведет заслуженный тренер России, тренер-“многостаночник” Петр Николаевич Давыдов.

125 кг: Несколько лет назад в мировую элиту мас-рестлинга стремительно ворвался спортсмен из Калуги Иван Галкин. Сегодня 24-летний воспитанник беззаветного энтузиаста мас-рестлинга, тренера и одного из опытных судей международной категории Владимира Александровича Цуканова является уже мастером спорта России международного класса. Иван – трехкратный победитель первенства России 2016, 2017, 2018 гг., трехкратный чемпион России 2018, 2021, 2022 гг., двукратный абсолютный чемпион России 2018, 2020 гг., обладатель Кубка мира 2021 г., чемпион мира 2018 г., чемпион мира в абсолютной весовой категории 2021 г. Якутяне помнят его успешное выступление на прошлом чемпионате мира в Якутске. Иван прошел учебно-тенировочные сборы на родине мас-рестлинга полностью, закрепив полученнные знания на практике – на минувшей неделе он участвовал в ысыахе в Намском улусе, где выиграл турнир по мас-рестлингу, получив в качестве приза жеребенка, потом в Верхневилюйске на ысыахе Олонхо в категории свыше 75 кг он уступил Эрчиму Баппагай, занял второе место и был вознагражден денежным призом в 150 тысяч рублей.

Свыше 125 кг: Верхнюю строчку в масрестлерской табели о рангах занимает мастер спорта России международного класса Виктор Колибабчук. Родился будущий баскетболист и мас-рестлер 30 марта 1985 г. в г.Вязьма Смоленской области, к победам его ведет личный тренер Александр Усов. Виктор дебютировал в мас-рестлинге на абсолютном чемпионате России, проходившем в рамках Игр Манчаары 2009 г. в г.Вилюйске, где занял восьмое место. Раззадоренный первой неудачей, вязьмич плотно взялся за освоение вида, в результате упорных тренировок он стал самым титулованным мас-рестлером мира, вряд ли кто в ближайшей перспективе сможет его превзойти. У Виктора весьма солидный послужной список, он – абсолютный чемпион мира-2012, чемпион мира-2014, двукратный обладатель Кубка, трехкратный абсолютный чемпион Европы, четырехкратный чемпион Европы, девятикратный абсолютный чемпион России, десятикратный чемпион России мира в супертяжелой весовой категории.

Теперь рассмотрим женский состав российской дружины мадьыны.

55 кг: Здесь полновластной хозяйкой уже ряд лет является мастер спорта России международного класса, воспитанница Алексея Агапова 31-летняя Наталья Черноградская. Ее досье поражает воображение: двукратная чемпионка Спартакиады «Игры Манчаары» (2017; 2021), пятикратная чемпионка РС(Я) (2017; 2018; 2019; 2020; 2021), чемпионка ДВФО (2016), чемпионка Всероссийского турнира памяти Р.М. Дмитриева (2018),серебряный призер чемпионата России (2017), трехкратная чемпионка России (2018; 2019; 2021), двукратная чемпионка Европы (2019; 2021), двукратная чемпионка Азии (2019; 2020), обладательница Кубка мира (2019, 2020), чемпионка мира (2018).

65 кг: За время с последнего чемпионата в женском дивизионе также появились новые имна. Норайана Трофимова, 12.08.1993 г.р., уроженка Амгинского улуса, мастер спорта России, тренер –знаменитый Анатолий Анатольевич Баишев. Она – трехкратная чемпионка Якутии 2019, 2020, 2021 гг., победительница Всероссийского трнира “Кубок Кавказа-2020”, чемпионка России 2020, 2021, 2022 гг.

75 кг: Эту весовую категорию уже давно за собой застолбила мастер спорта международного класса, томпонская мас-рестлерша Ирина Севрюк, 29.02.1992 г.р. Она тренируется под руководством чемпионки мира, многократной чемпионки России Татьяны Александровны Григорь, родной сестры нерюнгринского Геракла Николая Колодко. У Ирины также внушительный список достижений – чемпионка мира, обладательница Кубка мира, двукратная чемпионка Европы, чемпионка Азии, четырехкратная чемпионка России, пятикратная чемпинока ДВФО, восьмикратная чемпионка РС(Я), трехкратная чемпионка Игр Манчаары. Кроме всего прочего, она является мастером спорта международного класса по армспорту и трехркатной чемпионкой РС(Я).

85 кг. В этом весе к чемпионату готовится единственная представительница региона России, 21-летняя калужанка Мохинур Абдузойирова, мастер спорта России, воспитанница опять-таки известного наставника Владимира Цуканова. Она – победительница первенства России 2017, 2019, 2020, 2021 гг., четырехкратная чемпионка России 2019, 2020, 2021, 2022 гг., абсолютная чемпионка России 2019, 2020 гг., обладательница Кубка мира 2019, 2021 гг

Свыше 85 кг. В супертяжелой категории ушедшую на отдых десятикратную чемпионку РС(Я) и восьмикратную чемпионку России Татьяну Григорь заменило юное дарование – Татьяна Баишева, дочь и ученица легендарного Анатолия Баишева, продолжательница семеной династии мадьыны. Тане всего 19 лет, она мастер спорта России, абсолютная чемпионка страны 2021 г., двукратная чемпионка России 2021, 2022 гг., чемпионка Якутии 2022 г.

Вот такую боевую дружину ведет в бой тренерский штаб, в состав которого входят главный тренер сборной страны, заслуженный тренер РС(Я) Николай Элляевич Константинов, старший тренер Якутии Алексей Валерьевич Агапов и старший тренер по женшинам Яна Юрьевна Захарова.

Пожелаем нашим мадьыны успешных схваток!