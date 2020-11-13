Кто помогает слабовидящим социализироваться?

Существуют профессии, представители которых имеют одинаковую цель – помочь незрячим и слабовидящим ориентироваться в пространстве, получить образование и адаптироваться к обществу, которое не готово проявлять терпение и такт в отношении людей с инвалидностью.

Детский сад «Подснежник» – единственное учреждение в Якутске, где принимают детей дошкольного возраста с нарушением зрения. Садик, который придерживается принципов инклюзивного образования, посещают дети не только из Якутска, но из Магана, Мархи, Жатая, поселка Кангалассы. Малышей учат взаимодействовать друг с другом, обращаться за помощью и не отказывать в ней.

«К сожалению, детей с особыми возможностями здоровья с каждым годом становится все больше. Наш сад посещают 305 детей, из них 205 с нарушением зрения», – говорит заместитель заведующей по образовательно-воспитательной работе Надежда Матвеева.

В зависимости от диагноза с детьми ведется коррекционная работа. С ними занимается тифлопедагог Саргылана Эркинова, которая окончила Академию профессиональной переподготовки по программе тифлопсихологии и тифлопедагогики. Особое внимание, по ее словам, в работе с детьми уделяется на развитие зрительного восприятия, осязания, мелкой моторики, ориентировки в пространстве и социально-бытовой ориентировке.

Тифлопедагог Маргарита Иванова долгое время проработала в обычной школе учителем математики. По ее признанию, на получение специализированного образования побудило желание помочь своим детям.

«У моих дочек низкое зрение. Я прошла путь родителя, который растит необычных детей», – говорит она. Дочери Маргариты Ивановой окончили Якутское педучилище. «Старшая дочь работает педагогом дополнительного образования в Институте новых технологий и получает параллельно высшее образование. Младшая дочь пока сидит дома, растит мою внучку», – рассказывает Маргарита Егоровна.

Она предостерегает родителей от гиперопеки над детьми с инвалидностью: «Мои девочки ходили наравне с обычными детьми в садик и школу. Посещали танцевальный и вокальный кружки. Младшая дочь занималась шашками. Родителям следует принять, что у них необычный ребенок, заниматься с ним, стараясь не слишком его опекать».

Если человек 60-70% информации получает с помощью зрения, то слепые и слабовидящие люди лишены этой возможности. Восполнить этот пробел им помогают тифлокомментаторы. Благодаря их работе люди с нарушением зрения могут посетить кинотеатр, либо знакомиться с постами в соцсетях.

«В нашей работе важны внимательность и наличие большого словарного запаса. Описание должно быть полным, точным и лаконичным. Тифлокомментатор по многу раз просматривает один и тот же эпизод фильма, чтобы не упустить ни одну малейшую деталь. Это может быть тень от предмета, либо мимика главного героя, имеющие важное значение для восприятия картины и построения правильного образа», – рассказывает тифлокомментатор Республиканской библиотеки для слепых Евдокия Герасимова.

Для работы над одним фильмом, по ее словам, требуется минимум два месяца. Евдокия разработала текст к фильму «Снайпер саха», который был выпущен в этом году к 75-летней годовщине Великой Отечественной войны. Она также адаптирует посты в Инстаграме Республиканской библиотеки для слепых @rbs_yakutia

Тифлопсихолог Ирина Попова работает в Республиканской коррекционной школе-интернат 10 лет. Она отмечает, что ее подопечные в эмоциональном и личностном развитии ничем не отличаются от своих сверстников из других школ. По словам тифлопсихолога, воспитательная работа в школе заключается в том, чтобы подготовить детей взаимодействовать в социуме, частью которого чаще всего их не воспринимают. Насколько успешно школа справляется со своими задачами, можно судить по тому, как сложилась жизнь ее выпускников.