Кто получит звание «Мать-героиня» и миллион рублей?

Установлено звание «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей, сообщает тгк @gosuslugiforparents .

Основание: Указ Президента РФ от 15.08.2022 № 558

Кому присвоят звание

гражданке России,

родившей и воспитавшей десять и более детей, граждан России,

если десятому ребенку не менее 1 года, а остальные дети живы При присвоении звания учитываются дети, пропавшие без вести или погибшие при защите Отечества.

Что получат матери

знак особого отличия — золотой орден «Мать-героиня» с бриллиантами и эмалью

грамоту о присвоении звания

денежное поощрение — 1 млн ₽ единовременно Звание «Мать-героиня» войдет в список высших званий в стране, в котором есть «Герой России» и «Герой Труда».

При награждении орденом «Родительская слава» одному из родителей выплачивается 200 000 ₽. Эту награду могут получить семьи, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, сообщает тгк @gosuslugiforparents