31.10.2022
21:28
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Финансы

Кто получит надбавку к пенсии с 1 ноября


С 1 ноября гражданам, отметившим 80-летие в октябре, вдвое повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Порядок расчета определен Федеральным законом № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года, сообщает «Парламентская газета».

Сейчас размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 7220 рублей 74 копейки в месяц. Таким образом, после двукратного увеличения 80-летний гражданин получит 14 441 рубль 48 копеек в месяц.

Размер выплаты может быть еще больше, если 80-летний гражданин имеет стаж работы на Крайнем Севере либо на его иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи.

Фиксированная выплата 80-летним гражданам назначается автоматически — без подачи заявления о перерасчете пенсии.

Фото: тгк Госуслуги
Источник: pnp.ru

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