Кто получит доплату за коронавирус?

В Якутии продолжают выплачивать социальные региональные доплаты за борьбу с коронавирусом

В Якутии продолжаются выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (СOVID-19).

По распоряжению Главы Якутии Айсена Николаева в целях стимулирования за сложные условия в периоды подъёма заболевания, как следствие увеличения нагрузки, медработники и водители, работающие с больными COVID-19 получат региональные социальные выплаты с 1 января 2022 года. Выплата носит временный характер и распространяется до 31 марта 2022 года.

Региональные социальные выплаты составляют: врачам – 66 тысяч рублей; среднему медицинскому персоналу – 40 тысяч рублей, младшему медперсоналу – 20 тысяч рублей и иным категориям работников – 20 тысяч рублей.

Региональные социальные выплаты осуществляются ежемесячно за фактически отработанное время в пределах одной основной ставки.

В прошлом году аналогичные выплаты получили более 9 тысяч медицинских работников региона: врачи, специалисты среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала и прочего персонала медицинских учреждений республики.

С текстом распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) можно ознакомиться здесь.