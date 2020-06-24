Кто получит 10 тысяч рублей от государства?

Жители России в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир ПУТИН в обращении к россиянам, передаёт ТАСС.

«Самой масштабной мерой поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет, эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем, экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла, трудности еще не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз в июле выплатить дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от рождения до 16 лет», — сказал он.

По данным президента, в общей сложности этой мерой смогут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 млн детей.

«Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически, подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо, — отметил Путин. — Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до 3 лет».

«Те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно — дистанционно или через отделение Пенсионного фонда — и получить выплату без задержек, как и все — в июле», — разъяснил глава государства.