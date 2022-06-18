Кто поехал на ысыах в родной улус?

Министр экономики Якутии Майя Данилова приехала из Москвы к землякам в Амгу поздравлять с ысыахом. В свем личном телеграм канале Данилова министр она написала:

Аммаҕа Абаҕа нэһилиэгэр Саха АССР төрүттэммитэ 100, Абаҕа нэһилиэгэ төрүттэммитэ 250, Саха АССР Үтүөлээх артыыһа, норуот ырыаһыта Устин Гаврильевич Нохсоороп төрөөбүтэ 115 сылларыгар анаттыт Ыһыаҕа буола турар. Күһүн врачебнай амбулатория үлэҕэ киириэхтээх, кэлэр сылга Абаҕатааҕы 150/75 миэстэлээх оскуола-саад үлэҕэ киириэхтээх. Сураҕырбыт Саһыл-Сыһыы «муустаах осадата» 100 сылыгар анаммыт мемориальнай комплекса арыллыыта күүтүллэр. Үрүн тунах Ыһыаҕынан! Уруй! Айхал! И разместила видео с национального праздника: А зампред правительства Якутии Михаил Никифоров сегодня в гостях на малой родине — на ысыахе в Сунтарском улусе вместе с Матвеем Евсеевым.

Фото: тгк PRyanya Якутия Источник: тгк PRyanya Якутия

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