Кто победил на конных скачках на ипподроме Якутске?

На соревновании был установлен новый рекорд

На ипподроме ЯГСХА завершились традиционные конные скачки, где выявили лучших в восьми дистанциях. Соревнования были посвящены 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию ЯАССР и в поддержку специальной военной операции на Украине. На соревновании был установлен новый рекорд, сообщает ЯСИА.

Скачки открыли лошади двух лет ЧВП на дистанции 800 метров, где первым прибежал жеребец Верба из Мегино-Кангаласского улуса со временем 55,04 секунд, с небольшим отставанием финишировал Шугар Кид (55,44 секунд), тройку призеров замкнул Али Баба (55,52 секунд) из Амгинского улуса. Верба получил приз имени легендарного артиллериста Гаврила Протодьяконова, спонсором которого выступила Федерация конного спорта Якутии во главе с Русланом Федотовым, размер приза составил 50 000 рублей.

Блэк Грек из Амгинского улуса оказался лучшим на дистанции 2400 метров для лошадей трех лет и старше, рожденных в Якутии, показав время 2 минуты 53 секунды. Лишь на одну секунду отстал Голден Асс из Верхневилюйска, таттинский представитель Арабика преодолел дистанцию за 2 минуты 58 секунд. Приз имени Героя Советского Союза Федора Попова на сумму 150 тысяч рублей выставила администрация Мегино-Кангаласского улуса.

Кобыла из Мегино-Кангаласского улуса Динамика оказалась быстрее всех на дистанции 1200 метров для лошадей старше трех лет (1 минута 19 секунд), за ней финишировал Анабыл из Мегино-Кангаласского улуса (1 минута 20 секунд), затем Тойон (1 минута 22 секунды). В данном забеге приз имени легендарного снайпера Николая Кульбертдинова выставил Олекминский район в размере 75 тысяч рублей.

На дистанции 1400 метров для лошадей старше 3 лет лет уверенно победил Эйр Бен Барс из Усть-Алданского улуса (1 минута 30 секунд), опередив ближайшего преследователя в лице Есаула из Намского улуса на две секунды и Брокер Барса из Мегино-Кангаласского улуса на три секунды. Главный приз имени Героя Советского Союза Федора Охлопкова в размере 150 тысяч рублей выставил Томпонский район.

Пятый забег на дистанцию 1600 метров для лошадей чистокровной верховой породы и полукровных трех лет и старше, рожденных в Якутии, выиграл жеребец Нумизматик (1 минута 48 секунд), на три секунды отстал амгинец Найт Шот, на пять секунд Гоин Ап из Намского улуса. Приз в размере 40 тысяч рублей имени Героя Советского Союза Клавдия Красноярова выставила Федерация конного спорта Якутии под руководством Руслана Федотова, а также ПАО «ЛОРП» во главе с Сергеем Ларионовым.

Рекорд ипподрома ЯГСХА установил Крит из Мегино-Кангаласского улуса (1 минута 54,63 секунд) на дистанции 1800 метров для лошадей старше трех лет, Торреро из Амгинского улуса лишь незначительно отстал от победителя (1 минута 55,46 секунд), заняв второе место, Квит из Верхневилюйска финишировал за 1 минуту 57 секунд. Приз имени Героя Советского Союза Николая Чусовского предоставлен Нюрбинским районом в размере 150 000 рублей.

Самым ожидаемым для болельщиков стал седьмой забег на дистанцию 2400 метров для лошадей старше 4 лет, где собрались многие звездные жеребцы в равном составе, всего здесь участвовало восемь скакунов. Но наилучший показатель в данном забеге оказался у Свидетель Барса из Амгинского улуса (2 минуты 15,54 секунд), второе место у Райзинг Кинга из Горного улуса (2 минуты 15,93 секунды), третьим прибежал Эллизиум (2 минуты 16,51 секунд) из Нюрбы, Страйк Бол из Хангаласского улуса стал четвертым призером (2 минуты 16,90 секунд). Приз имени Героя Советского Союза Николая Кондакова выставлен Федерацией конного спорта Якутии, а также крестьянским хозяйством «Мархинское».

В заключении были проведены скачки для якутских лошадей, где в дуэли встретились Хара Чаас и Дьагылтай, они шли вровень на протяжении всей дистанции, лишь на финишной прямой вперед вырвался Дьагылтай, в итоге опередив соперника на четыре секунды.