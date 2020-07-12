Кто отвечает за ремонт балкона?

Так звучал один из вопросов, поступивших от граждан на этой неделе в социальных сетях Управления государственного строительного и жилищного надзора Якутии.

Прежде чем определить, на ком лежит ответственность за ремонт балкона, нужно выяснить, относится ли балкон или отдельные его элементы в состав общего имущества многоквартирного дома.

Жилищный кодекс РФ относит к общему имуществу собственников дома балконные плиты, а также стены, к которым они примыкают. Они являются несущими конструкциями. Также в общедомовую собственность входит наружное ограждение, так как оно является частью фасада балкона. Следовательно, ответственность за их надлежащее содержание несет управляющая организация.

За внутреннюю часть балкона, отвечает уже собственник жилища – меняет поврежденные двери, оконные рамы, выбитые стекла, утепляет балконные проемы и удаляет плесень. Владельцу жилья принадлежат перила, балконное остекление, установленные им самим козырьки и навесы.

Руководитель отдела лицензионного контроля и жилищного надзора Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) Николай Атастыров разъясняет:

— «Если на балконе обнаружены признаки разрушения несущей стены или плиты, следует уведомить об этом управляющую организацию. Можно составить письменную претензию или довести устно, но с обязательной регистрацией заявки. Управляющая организация обязана составить акт осмотра с детальным описанием повреждений конструкций, определить характер и объем восстановительных работ».

Отметим, что работы по восстановлению или замене несущих конструкций балкона управляющая организация должна проводить в рамках текущего ремонта. Ремонт иных элементов балкона (козырьки, двери, ведущие в квартиру, стеклопакеты) обязанность собственника помещения и осуществляется за его счет.

Управление госстройжилнадзора РС(Я) напоминает, что в обязанности управляющей организации входит своевременно выявлять повреждения общего имущества дома, осмотры должны проводится не менее двух раз в год. При уклонении управляющей организации от своих обязательств можно подать на нее жалобу в надзорный орган.