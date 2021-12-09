Кто отстает по вакцинации в Якутии?
По данным на 9 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 69,13% взрослых жителей, в городе Якутске — 72,97 %.
Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Момский, Верхнеколымский, Нижнеколымский и Среднеколымский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Олекминский, Намский, Горный и Чурапчинский районы.
1. Аллаиховский район — 91,72
2. Момский район — 89,98
3. Верхнеколымский район — 86,35
4. Нижнеколымский район — 86,22
5. Среднеколымский район — 85,92
6. Жиганский район — 83,12
7. Абыйский район — 81,66
8. Ленский район — 78,92
9. Алданский район — 75,44
10. Оленекский район — 76,63
11. Оймяконский район — 74,61
12. Усть-Янский район — 74,02
13. Нюрбинский район — 73,24
14. Якутск— 72,97
15. Усть-Майский район — 72,15
16. Анабарский район — 71,25
17. Верхоянский район — 70,70
18. Томпонский район — 69,39
19. Вилюйский район — 69,08
20. Хангаласский район — 68,97
21. Булунский район — 67,73
22. Таттинский район — 67,63
23. Эвено-Бытантайский район — 67,46
24. Мегино-Кангаласский район — 66,59
25. Сунтарский район — 65,39
26. Усть-Алданский район — 63,55
27. Кобяйский район — 62,65
28. Нерюнгринский район — 62,06
29. Верхневилюйский район — 61,04
30. Мирнинский район — 60,71
31. Амгинский район — 60,65
32. Олекминский район — 60,06
33. Намский район — 58,93
34. Горный район — 58,48
35. Чурапчинский район — 54,94.
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