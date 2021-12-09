Кто отстает по вакцинации в Якутии?

По данным на 9 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 69,13% взрослых жителей, в городе Якутске — 72,97 %.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Момский, Верхнеколымский, Нижнеколымский и Среднеколымский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Олекминский, Намский, Горный и Чурапчинский районы.

1. Аллаиховский район — 91,72

2. Момский район — 89,98

3. Верхнеколымский район — 86,35

4. Нижнеколымский район — 86,22

5. Среднеколымский район — 85,92

6. Жиганский район — 83,12

7. Абыйский район — 81,66

8. Ленский район — 78,92

9. Алданский район — 75,44

10. Оленекский район — 76,63

11. Оймяконский район — 74,61

12. Усть-Янский район — 74,02

13. Нюрбинский район — 73,24

14. Якутск— 72,97

15. Усть-Майский район — 72,15

16. Анабарский район — 71,25

17. Верхоянский район — 70,70

18. Томпонский район — 69,39

19. Вилюйский район — 69,08

20. Хангаласский район — 68,97

21. Булунский район — 67,73

22. Таттинский район — 67,63

23. Эвено-Бытантайский район — 67,46

24. Мегино-Кангаласский район — 66,59

25. Сунтарский район — 65,39

26. Усть-Алданский район — 63,55

27. Кобяйский район — 62,65

28. Нерюнгринский район — 62,06

29. Верхневилюйский район — 61,04

30. Мирнинский район — 60,71

31. Амгинский район — 60,65

32. Олекминский район — 60,06

33. Намский район — 58,93

34. Горный район — 58,48

35. Чурапчинский район — 54,94.