09.12.2021
18:07
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Коронавирус

Кто отстает по вакцинации в Якутии?

По данным на 9 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 69,13% взрослых жителей, в городе Якутске — 72,97 %.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Момский, Верхнеколымский, Нижнеколымский и Среднеколымский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Олекминский, Намский, Горный и Чурапчинский районы.

1.         Аллаиховский район — 91,72

2.         Момский район — 89,98

3.         Верхнеколымский район — 86,35

4.         Нижнеколымский район — 86,22

5.         Среднеколымский район — 85,92

6.         Жиганский район — 83,12

7.         Абыйский район — 81,66

8.         Ленский район — 78,92

9.         Алданский район — 75,44

10.       Оленекский район — 76,63

11.       Оймяконский район — 74,61

12.       Усть-Янский район — 74,02

13.       Нюрбинский район — 73,24

14.       Якутск— 72,97

15.       Усть-Майский район — 72,15

16.       Анабарский район — 71,25

17.       Верхоянский район — 70,70

18.       Томпонский район — 69,39

19.       Вилюйский район — 69,08

20.       Хангаласский район — 68,97

21.       Булунский район — 67,73

22.       Таттинский район — 67,63

23.       Эвено-Бытантайский район — 67,46

24.       Мегино-Кангаласский район — 66,59

25.       Сунтарский район — 65,39

26.       Усть-Алданский район — 63,55

27.       Кобяйский район — 62,65

28.       Нерюнгринский район — 62,06

29.       Верхневилюйский район — 61,04

30.       Мирнинский район — 60,71

31.       Амгинский район — 60,65

32.       Олекминский район — 60,06

33.       Намский район — 58,93

34.       Горный район — 58,48

35.       Чурапчинский район — 54,94.

Фото: Мария Васильева
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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