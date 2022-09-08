Кто остановит безобразия в поселке Серебряный Бор?

Вопиющие безобразия в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района продолжают оставаться предметом внимания республиканских и федеральных властей. Генеральная прокуратура и Следственный Комитет РФ выясняют, куда ушли сотни миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на реализацию программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Руководству администрации поселка Серебряный Бор как заказчику строительства жилых домов в поселке грозит уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Связанному с ней исполнителю работ – ООО «Горизонт-Е» также грозит уголовное преследование по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).



По обращениям жителей поселка, 6 сентября народный депутат Якутии Александр Кошуков изучил состояние дома №256/1, который был построен и заселен, затем поврежден случившимся рядом пожаром, расселен, опять восстановлен тем же подрядчиком на дополнительные средства и снова разграблен.



Вся история этого дома очень ясно говорит не только о халатности, но и явной коррупционной составляющей на всех стадиях строительства этого дома.



Дом №256/1 был построен ООО «Горизонт-Е» по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Заселение жильцов произошло летом 2018 года. В непосредственной близости оставался расселенный аварийный дом, который администрация Серебряного Бора своевременно не снесла.

В ночь с 30 по 31 августа 2018 года в соседнем расселенном доме – скорей всего, в результате поджога — произошел пожар. При этом почему-то загорелся именно тот подъезд, который был ближе всего к новостройке.

Огонь распространился на уже заселенную новостройку – дом №256/1.

Кстати, за три месяца до этого, в мае 2018 года, в Серебряном Бору от огня пострадала другая новостройка. Пожар тогда аналогичным образом распространился из расселенных заброшенных домов, которые были расположены рядом. Это говорит о некоей системе «организованных пожаров» в поселке, от которых страдали новостройки.



Пожар 31 августа повредил в доме №256/1 крышу, фасад, часть квартир. Заселившиеся жильцы были выселены. Затем этот дом был практически восстановлен после пожара. Во второй раз он не заселялся. Из-за отсутствия охраны и жильцов окна дома, балконы, оборудование подъездов, сантехника внутри квартир, оказались разбитыми, сломанными или украденными. А деньги на строительство и приобретение той же сантехники были списаны. Сегодня дом снова непригоден для проживания и пустует.



При этом выясняется, что дом №256/1 был принят администрацией Серебряного Бора с теми же вопиющими нарушениями, что и дом №214/1. Судя по всему, ООО «Горизонт-Е» строил дома в поселке по одинаково неприемлемой технологии, а администрация Серебряного Бора по каким-то причинам каждый раз охотно «закрывала глаза» на все нарушения.



Как этот дом был принят в эксплуатацию? Из-за отсутствия обратной засыпки грунта вокруг жилого дома, грунтовые и талые воды протекают к фундаменту, подмывая его и снижая прочность всего здания. Отсутствие бетонной отмостки по периметру приводит к повышенным нагрузкам на гидроизоляционные системы. Дождевые и талые воды проникают в подвал и заливают его, одновременно разрушая фундамент. Не выполнена отделка цоколя, в местах штукатурки разрушается отделочный слой. Водосточная система выполнена некачественно, в ней применены пластиковые материалы, которые в условиях низких температур Крайнего Севера не должны применяться. На входах в подвал отсутствуют лестница, козырек, наружная отделка подпорных стен. Балконы не опираются на фундамент и не закреплены, они «висят в воздухе», создавая опасность разрушения дома при перегрузке. Гипсокартон прикреплен к стенам подъездов не на специальный профиль с использованием саморезов, а на цементный раствор. И так далее.

При этом вызывает удивление странная позиция заказчика — администрации поселка, которая столь охотно и легко принял недостроенный дом в эксплуатацию, и даже заселила в него людей.

В итоге дом №256/1 строился, разрушался, достраивался, горел, снова восстанавливался и опять разграблялся, а в результате – исчезнувшие деньги, но никакого результата.



Народный депутат Якутии Александр Кошуков направит депутатские запросы Генеральному прокурору Игорю Краснову и Председателю СК РФ Александру Бастрыкину. По итогам проверки Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета РФ будут приняты процессуальные решения по привлечению виновных должностных лиц к уголовной ответственности.