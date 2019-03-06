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Экономика
6 марта 2019, 11:51
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Кто оказался самым умным?

Сотрудники компании «ЯТЭК» организовали и провели интеллектуально-развлекательную игру «Брейн-ринг» для представителей нефтегазовой отрасли. Победители получили денежные призы и огромное количество позитивных эмоций.

В актовом зале офиса компании «ЯТЭК» на улице Петра Алексеева собрались не только сами игроки, но и все сотрудники компании. Игра предстояла очень непростая и яркая. Сам формат брейн-ринга – очень динамичный и зрелищный. Напомним, он был придуман еще в 90-е годы как телевизионная игра. Суть игры заключается в том, что ведущий задает игрокам вопросы из разных предметных областей, а они коллективно решают интеллектуальные задачи и дают быстрый ответ.

В игре приняли участие восемь команд, участниками которых были сотрудники компании  «ЯТЭК» и ее дочерних организаций:  «Техмех» – Якутск, «Баланс» – Якутск, «Дримтим» – Якутск, «30 февраля» – Якутск, «АЙТЭК» – Якутск, «Уматыга» – ЯТЭК-МТ, «ГАЗМЯС» – ГПУ Кысыл-Сыр и «Конденсатный фактор» – ГПУ Кысыл-Сыр.  Игроков ждали вопросы по таким темам, как география, наука, техника, флора и фауна, кино, музыка, газодобыча, нефтегазовое производство, вопросы, связанные с компанией «ЯТЭК». Словом, участникам команд предстояло блеснуть эрудицией и смекалкой по самому широкому кругу тем.

«В нашей компании часто проводятся различные состязания. Но брейн-ринг мы провели впервые: хотелось помимо спортивных мероприятий дать возможность для интеллектуального состязания. А чтобы выбрать наиболее интересные темы, мы провели опрос сотрудников компании. В итоге круг вопросов получился самый широкий – от искусства и науки, до профессиональных областей, связанных с геологией и газодобычей», – отметил один из организаторов мероприятия, сотрудник компании «ЯТЭК» Антон Прудецкий.

В первых четырех этапах на ответ игрокам давалось всего 30 секунд. По результатам 4 раундов лидировала команда «Техмех» набрав 43 бала. Второй результат был у команды «Уматыга» – 38 балов и на третье место вышла команда «Конденсатный фактор» из Кысыл-Сыра.

В пятом раунде игра проходила на скорость, где требовалось нажать на сигнальную кнопку. Вопросы были особенно сложные и игрокам давалась минута на обсуждение и ответ. Игроки прилагали максимум усилий, ведь до победы и денежных призов оставался всего один шаг. В итоге после 5 раунда вперед вырвались две команды: «Уматыга» и «Конденсатный фактор», набрав равное количество балов. В результате был объявлен «Блиц-раунд», в ходе которой победу одержала команда «Конденсатный фактор». Серебряным призером стала команда «Уматыга» (ЯТЭК-МТ) и бронзу взяла команда «Техмех» (ЯТЭК). Призовой фонд распределился между командами-победителями, в зависимости от итоговых мест.

 

Источник: Пресс-служба ПАО «ЯТЭК».
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