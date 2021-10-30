Кто на этот раз попал в черные списки «Летучего Феликса»?

В городе Якутске в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября усилен контроль

за учреждениями с массовым пребыванием людей. Проверяется соблюдение

указа главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева «О режиме

повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)».



В ночь с 29 на 30 октября представители сводной группы оперативного

штаба г. Якутска по противодействию распространения COVID-19 совместно

с сотрудниками полиции провели рейдовое мероприятие по ночным

заведениям города, направленное на проверку соблюдения антиковидных

ограничений. Под проверку попали 43 заведения.

Нарушения были выявлены в центре паровых коктейлей «CUBA», где курили

кальян, в пивных бар-магазинах «Сова», «Пивляндия», в караоке-барах «Mix» и

«География», в ресторане «Number one», где нарушали режим работы,

продолжали работать после 12 часов ночи. В отношении нарушителей

составлены проколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ, в дальнейшем сбор материалов

продолжится, затем их передадут в суд. Заведениям грозит штраф или

приостановка деятельности.

Рейдовые мероприятия по местам массового скопления людей будут

проводиться ежедневно.



Председатель административной комиссии г. Якутска Феликс АНТОНОВ

поясняет, что в городе действуют санитарные правила, направленные на

профилактику коронавирусной инфекции, которые должны соблюдаться на

всех предприятиях общественного питания, торговли, то есть в местах

массового скопления людей. «Речь идет о соблюдении дистанции, ношении

масок, перчаток, использование антисептиков. Это необходимо, чтобы разорвать механизм передачи коронавирусной инфекции», — подчеркнул

Феликс Антонов.

Напомним, в период нерабочих дней прекращают деятельность все

организации и индивидуальные предприниматели, кроме больниц, аптек,

промышленных предприятий, обеспечивающие медицинским кислородом

медицинские организации, организаций торговли продуктами питания,

товарами первой необходимости (при условии, что доля товаров первой

необходимости составляет не менее 20 % от всего ассортимента), гостиницы,

хостелы, а также организации жизнеобеспечения и непрерывно действующие

организации.