Кто на этот раз попал в черные списки «Летучего Феликса»?
В городе Якутске в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября усилен контроль
за учреждениями с массовым пребыванием людей. Проверяется соблюдение
указа главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева «О режиме
повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)».
В ночь с 29 на 30 октября представители сводной группы оперативного
штаба г. Якутска по противодействию распространения COVID-19 совместно
с сотрудниками полиции провели рейдовое мероприятие по ночным
заведениям города, направленное на проверку соблюдения антиковидных
ограничений. Под проверку попали 43 заведения.
Нарушения были выявлены в центре паровых коктейлей «CUBA», где курили
кальян, в пивных бар-магазинах «Сова», «Пивляндия», в караоке-барах «Mix» и
«География», в ресторане «Number one», где нарушали режим работы,
продолжали работать после 12 часов ночи. В отношении нарушителей
составлены проколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ, в дальнейшем сбор материалов
продолжится, затем их передадут в суд. Заведениям грозит штраф или
приостановка деятельности.
Рейдовые мероприятия по местам массового скопления людей будут
проводиться ежедневно.
Председатель административной комиссии г. Якутска Феликс АНТОНОВ
поясняет, что в городе действуют санитарные правила, направленные на
профилактику коронавирусной инфекции, которые должны соблюдаться на
всех предприятиях общественного питания, торговли, то есть в местах
массового скопления людей. «Речь идет о соблюдении дистанции, ношении
масок, перчаток, использование антисептиков. Это необходимо, чтобы разорвать механизм передачи коронавирусной инфекции», — подчеркнул
Феликс Антонов.
Напомним, в период нерабочих дней прекращают деятельность все
организации и индивидуальные предприниматели, кроме больниц, аптек,
промышленных предприятий, обеспечивающие медицинским кислородом
медицинские организации, организаций торговли продуктами питания,
товарами первой необходимости (при условии, что доля товаров первой
необходимости составляет не менее 20 % от всего ассортимента), гостиницы,
хостелы, а также организации жизнеобеспечения и непрерывно действующие
организации.
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