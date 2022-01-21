Кто может остаться без пособий в 2022году?

Одна категория населения должна обратиться в Пенсионный фонд для назначения выплат!

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, кто может остаться без пособий. Одна категория населения должна обратиться в Пенсионный фонд для назначения выплат, подчеркнули специалисты ПФР.

Напомним, что в 2022 году Пенсионному фонду России переданы полномочия по назначению, оформлению и выплате некоторых пособий и компенсаций, которые ранее назначали и выплачивали органы соцзащиты. Как уточнили в ПФР, все ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме и на указанные ранее реквизиты. Переоформлять выплаты не нужно.

При этом необходимо обратиться в ПФР тем россиянам, кому меры соцподдержки еще не назначены. Это касается и граждан, получивших право на выплаты в 2022 году.

В этом случае гражданину нужно обратиться с заявлением в клиентскую службу Пенсионного фонда или в офисы центров «Мои документы». Узнать статус поданного заявления можно через Единый контакт-центр по номеру 8 800 600 0000.



