Кто может досрочно уйти на пенсию в 2023 году?

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 2023 году, сообщает ЯкутияМедиа Досрочно получить страховую пенсию по возрасту в 2023 году смогут люди, работавшие в тяжелых или вредных условиях, а также в условиях Крайнего Севера.

Мужчины и женщины проработавшие 42 года и 37 лет соответственно и не вышедшие на досрочную пенсию в 2022 году, могут воспользоваться этим правом в 2023 году.

Выйти на пенсию раньше срока смогут женщины 1973 года рождения, родившие пятерых детей, женщины 1967 года рождения, родившие четверых детей, и женщины 1966 года рождения, родившие троих детей.

Также досрочно получить пенсию смогут женщины, работавшие в северных регионах и родившие не меньше двоих детей. Помимо прочего, право на досрочный выход на пенсию есть у родителей и опекунов инвалидов с детства — мужчины 1968 года рождения, и женщины родившиеся в 1973 году.

Фото: Соцсети Источник: ЯкутияМедиа

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