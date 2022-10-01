Кто координирует фонды «Азиаты России» и «Свободная Якутия» — Телеграм

Телеграм-канал AYDAAN Today Z сообщает, кто, по его мнению, является организаторами протестных акций в Якутии, и кем они направляются и с какой целью:

— Думаем, ни для кого не секрет, что за акциями стоит группа якутов, которые живут в разных странах мира, а именно в США, Австралии, Турции, Польше и, по некоторым нашим данным, в Канаде. Их работу координирует небезызвестный фонд «Азиаты России», основателем которого является Василий Матёнов. Василий также координирует работу фондов «Свободная Бурятия» и «Новая Тува», деятельность которой слабо отличается от фонда «Свободная Якутия».

Как-то мы читали посты о том, что Штаты сейчас нацелены на дестабилизацию внутри РФ как раз таки через нац.меньшинства, и подобные фонды как раз таки этим и занимаются. «Азиаты России» замечены в связях с Европой и Штатами, а именно с «Лигой свободных наций», руководителем издания «Bellingcat» Христо Грозевым и экстремистской организаций «Адат». По поводу этих «замечательных людей» вы можете найти информацию в открытых источниках.

Конечно, ошибочно было бы предположить, что эти ребята реально топят «за все хорошее – против всего плохого», они же открывали охоту на полицейских после 24-го сентября (о чем даже намекал блогер Игорь Назаров), они же открывали охоту на журналистов, которые освещали события с митингов, они же ответственны за различные атаки на тг-каналы и страницы в соцсетях. Например, они активно жаловались на @Sakhaday якобы за распространение «недостоверной информации».

Эти же ребята требуют от мобилизованных граждан РФ сдаваться в плен к ВСУ, якобы «с ними там все будет хорошо», хотя до нас доходила информация о том, как ребята из Украины натурально измываются над вооруженными силами РФ. Буквально не оставляют на них живого места, кастрируют, проводят биологические опыты. У пособников Бандеры опыт издевательств над людьми – богатейший. Поэтому вывод однозначно прост. Эти фонды хотят поражения России. Эти фонды хотят развала России. Эти фонды давят на национальное самосознание народов России с целью дестабилизировать ситуацию. Вы уверены что хотите выходить за таких людей? Думаем, нет.