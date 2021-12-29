Кто кого пересидит? Противостояние двух врио гендиректоров «Сахабулта»

Сегодня, 29 декабря с утра пораньше было оформлено заседание совета директоров АО ФАПК «Сахабулт». В заочном голосовании приняли участие четыре члена совета директоров:

Прокопий НИКОЛАЕВ, заместитель министра сельского хозяйства РС (Я);

Александр ФЕДОТОВ, заместитель руководителя ГАУ «Центр стратегических исследований при главе РС (Я)»;

Михаил ПОГОДАЕВ, заместитель министра по развитию Арктикии делам народов Севера РС (Я);

Максим ПРОКОПЬЕВ, заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма РС (Я).

Все они голосовали как по указке по всем трем вопросам повестки дня.

Корпоративным секретарем совета директоров АО ФАПК «Сахабулт» избран Айсен АДАМОВ.

Прекращены полномочия врио генерального директора АО ФАПК «Сахабулт» Аксиньи ШИШИГИНОЙ.

Избран врио генерального директора АО ФАПК «Сахабулт» Максим ВАСИЛЬЕВ.

Отметим, что победитель кадрового конкурса Минсельхоза Якутии Васильев М.Э. назначен не генеральным директором АО ФАПК «Сахабулт», а временно исполняющим обязанности. При этом совет директоров не назначил общее собрание акционеров предприятия, как видно из протокола заседания.

Сегодня в кабинете генерального директора «Сахабулт» SakhaLife обнаружил сразу двух врио гендиректоров предприятия – Шишигину и Васильева. В кабинете царило напряженное молчание. На тот момент Аксинья Егоровна еще не сдала дела, не были подписаны документы о передаче имущества, ответственности и т.д. Максим Эдуардович уже был назначен врио, но фактически еще не приступил к делам. Аксинья Шишигина сидела за столом генерального директора. Максим Васильев сидел за столом совещаний. При нем находился Николай СТЕПАНОВ, известный общественный деятель. Как сообщил SakhaLife Максим Эдуардович, Николай Вячеславович будет назначен его заместителем по финансам и экономике.

Напомним, что до сих пор Васильев М.Э. являлся учредителем и директором ООО «Покровская звероферма», находящейся на стадии ликвидации. Степанов Н.В. работал в Торгово-Промышленной палате Якутии на общественных началах.

Ситуация была достаточно необычная, и SakhaLife задал ряд вопросов обоим врио гендиректорам касательно хозяйственной деятельности. Ответы они, как правило, давали противоположные, налицо определенный антагонизм. Сведения требуют тщательной перепроверки. Подробные аудио- и видеозаписи имеются в распоряжении SakhaLife.

Далее началось своеобразное противостояние двух врио гендиректоров «Сахабулта». Аксинья Шишигина полагала, что раз дела еще не переданы, она должна последней покинуть здание, в том числе и кабинет руководителя, поставив сигнализацию, так как является ответственной за противопожарное состояние. Максим Васильев полагал, что уже он хозяин этого кабинета.

Персонал предприятия работал сегодня в укороченном режиме до 12 часов дня.

Оба врио со своими группами поддержки просидели в кабинете генерального директора «Сахабулта» с утра до 16 часов. Атмосфера была какой угодно, только не дружеской. Первым ушел из «Сахабулта» Максим Васильев со своими людьми. Аксинья Шишигина, как обычно, покинула здание последней.

Передача дел еще предстоит, так как сегодня до нее не дошло. Кадровая рокировка по линии Минсельхоза проходит сложно.

SakhaLife следит за развитием событий.