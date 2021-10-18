18.10.2021
12:48
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Желток

Кто из них премьер Якутии?

В соцсетях распространяется коллаж, на котором сопоставляются фотографии директора строительной ассоциации Айхала Габышева и председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко — сравнивают «луки». Контраст очевиден.

Фото: Коллаж: WhatsApp
Источник: Коллаж: WhatsApp
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