18.10.2021
12:48
592
Желток
Кто из них премьер Якутии?
В соцсетях распространяется коллаж, на котором сопоставляются фотографии директора строительной ассоциации Айхала Габышева и председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко — сравнивают «луки». Контраст очевиден.
Фото: Коллаж: WhatsApp
Источник: Коллаж: WhatsApp
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