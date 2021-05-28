Кто из депутатов Ил Тумэна находится под судом или следствием?

В списке депутатов шестого созыва Государственного Собрания (Ил Тумэн) числятся народные избранники, которые на данный момент находятся под судом или под следствием — большинство под домашним арестом.

Уточним, что по закону, основанием для досрочного прекращения полномочий депутатом Госсобрания (Ил Тумэн) является вступление в законную силу обвинительного приговора суда в его отношении. Пока суд не признал их виновными, подсудимые и подследственные депутаты Ил Тумэна сохраняют все полномочия, данные мандатом народного избранника. Кого из действующих депутатов республики подозревают или обвиняют в нарушении закона?

Идут суды:

…по делу Семена Березина

Сегодня, 28 мая, состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Семена Березина, бывшего руководителя страховой компании «Стерх», народного депутата республики четырех созывов – с третьего по шестой.

По информации прокуратуры, действия Семена Березина квалифицированы по части 1 статьи 172.1 УК РФ — фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Обвиняемый, зная об ухудшении финансового состояния страховой компании, не желая отзыва Банком России лицензии и банкротства, искусственно создал видимость стабильной экономической деятельности, говорится в сообщении генпрокуратуры РФ. С этой целью им заключались мнимые договоры страхования на крупные суммы, в отчетность вносились искаженные сведения об объемах страховых резервов компании. Допущенные обвиняемым нарушения вскрыты Центробанком в августе 2019 г. по итогам проверки организации-страховщика. В октябре 2019 г. у компании отозвана лицензия на осуществление страхования, в январе 2020 г. она признана судом банкротом. Уголовное дело рассматривает судья Якутского городского суда Евгений Лукин.

…по делу Виктора Лебедева

В участке № 43 мирового суда г.Якутска на 31 мая назначено очередное рассмотрение дела генерального директора «Саханефтегазсбыта», депутата Ил Тумэна Виктора Лебедева, обвиняемого по ч. 1 ст. 115 УК РФ — причинение легкого вреда здоровью.

Напомним, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион России по вольной борьбе Виктор Лебедев был назначен руководителем «Саханефтегазсбыт» в 2019 году. По информации якутских СМИ, конфликт возник из-за того, что Виктор Лебедев потребовал, чтобы Владимир Стрижак написал заявление об увольнении, на что тот не соглашался. Конфликт произошел 19 декабря 2019 года в рабочем кабинете гендиректора и закончился дракой. В конце прошлого года в соцсети и СМИ была слита аудиозапись конфликта между Лебедевым и Стрижаком.

В ходе суда мировой судья Анна Прокопьева отказала в ходатайстве защиты Виктора Лебедева об отмене подписки о невыезде. Судья так же отказала защите Стрижака в ходатайстве о возврате уголовного дела прокурору из-за несогласия с переквалификацией на более легкую статью обвинения. Напомним, что вначале на Виктора Лебедева возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Затем статья была переквалифицирована: умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья. Такие дела рассматриваются мировым судом. Судебное расследование дела Виктора Лебедева продолжается.

Идет следствие:

…по делу Ивана Слепцова

Недавно, 17 мая, Якутский городской суд продлил домашний арест Ивана Слепцова, бывшего ректора АГАТУ, депутата Ил Тумэна еще на три месяца, удовлетворив ходатайство следователя.

В отношении Ивана Слепцова, ректора Арктического государственного агротехнологического университета, действующего депутата Ил Тумэна, бывшего министра сельского хозяйства Якутии, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями). Также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Дела соединены в одно производство.

По версии следствия, Арктический государственный агротехнологический университет в период с 2016 года по настоящее время из федерального бюджета незаконно получил более 250 млн рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе по различным специальностям. Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели – это выявила проверка АГАТУ, которую прокуратура проводила совместно с МВД и ФСБ. Следствие по делу бывшего ректора АГАТУ продолжается.

…по делу Арсентия Николаева

Депутат Ил Тумэна шестого созыва Арсентий Николаев был задержан по подозрению в коммерческом подкупе (ч. 8 ст.204 УК РФ). Он является главой кочевой родовой общины «Тяня» Олекминского района, председателем ассоциации оленеводов Якутии, был 25 лет главой Тянского национального эвенкийского наслега.

По информации пресс-службы СК РФ по РС(Я), Арсентий Николаев, угрожая запретом проезда по автодороге, проходившей по территории общины, выдвинул руководству ООО «Нерюнгри-Металлик» требования о заключении договора по завышенной цене с одним из коммерческих предприятий, где генеральным директором является знакомый Николаева. По версии следствия, ООО «Нерюнгри-Металлик» выплатила по этому договору свыше 53 миллионов рублей, часть из которых была перечислена на личный счет Николаева, которыми он впоследствии распорядился по своему усмотрению. Мерой пресечения депутату был назначен домашний арест. Следствие по делу продолжается.

Уголовные дела депутатов Ил Тумэна прошлых созывов

В суде третий год рассматриваются уголовное дело бывших депутатов Ил Тумэна Александра Уарова и Дмитрия Саввина, которые обвиняются по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («получение взятки в крупном размере»), помимо этого, Уаров обвиняется по части 1 статьи 159 УК РФ («хищение чужого имущества путем обмана»). По этому делу на прошлой неделе состоялось подряд четыре судебных заседания, следующее назначено 15 июня.

На днях условно досрочно освобожден депутат Ил Тумэна трех созывов Николай Румянцев, приговоренный к 2 годам и 6 месяцам пребывания в колонии-поселении за то, что сбил в сентябре 2017 года на своем автомобиле трех пешеходов у села Тулагино, в результате один скончался на месте аварии.

Идет следствие по делу Игоря Никитина, бывшего руководителя «Саханефтегазсбыт», экс-депутата Ил Тумэна пятого созыва, по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, и злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 285 УК РФ), а так же ч.2 ст.198 УК РФ — уклонение от налогов. Его соучастник Гриша Фероян скрывается от следствия.

Депутат Ил Тумэн пятого созыва Андрей Акимов подозревается в мошенничестве на 75 миллионов рублей, уголовное дело на него было возбуждено в феврале 2020 года.