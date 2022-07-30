Общество
Кто имеет право на бесплатное жилье от властей – смотрите список
Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.
Законопроект, согласно которому одну категорию россиян могут начать обеспечивать жильем, внесен на рассмотрение в Госдуму.
Депутаты предлагают предоставлять квартиры ветеранам Великой Отечественной войны.
Суть законопроекта заключается в том, чтобы предоставлять квартиры, в которых ранее проживали военнослужащие, ветеранам и инвалидам ВОВ, а также членам семей погибших инвалидов и участников ВОВ. Полномочиями выдавать квартиры этой категории граждан наделят глав регионов и муниципалитетов.
Список граждан, которые имеют право на жилье, расширят. В него войдут также граждане, пострадавшие в радиационных катастрофах и ликвидаторы подобных аварий. По решению региональных властей инвалиды и ветераны любых боевых действий тоже смогут рассчитывать на жилье от властей
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