30.07.2022
09:25
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Общество

Кто имеет право на бесплатное жилье от властей – смотрите список

Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

Законопроект, согласно которому одну категорию россиян могут начать обеспечивать жильем, внесен на рассмотрение в Госдуму.

Депутаты предлагают предоставлять квартиры ветеранам Великой Отечественной войны. 

Суть законопроекта заключается в том, чтобы предоставлять квартиры, в которых ранее проживали военнослужащие, ветеранам и инвалидам ВОВ, а также членам семей погибших инвалидов и участников ВОВ. Полномочиями выдавать квартиры этой категории граждан наделят глав регионов и муниципалитетов. 

Список граждан, которые имеют право на жилье, расширят. В него войдут также граждане, пострадавшие в радиационных катастрофах и ликвидаторы подобных аварий. По решению региональных властей инвалиды и ветераны любых боевых действий тоже смогут рассчитывать на жилье от властей



Фото: https://www.pexels.com/
Источник: YakutiaMedia

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