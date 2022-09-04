Кто и зачем спровоцировал украинский кризис?

Для понимания реальных причин современного украинского кризиса, военной спецоперации России на Украине, на мой взгляд, необходимо рассматривать эти события с точки зрения геополитики, в первую очередь, нарастающего противостояния двух современных сверхдержав США и Китая.

Сейчас, спустя полгода после начала этой спецоперации всё более очевидным становится тот факт, что инициатором этого конфликта и основным выгодополучателем стали США. С одной стороны, им удалось организовать затяжной кровопролитный военный конфликт между двумя соседними, родственными народами, с другой стороны, нанести огромный экономический урон и Европе, и России одновременно.

Подготовка к этому конфликту американцами целенаправленно проводилась на Украине последние 8 лет. Они перевооружали и обучали украинских военных в своих лагерях. В качестве испытательного полигона они использовали Донбасс, Донецкую и Луганские народные республики. Через зону «антитеррористической операции» на Донбассе киевский режим провёл более 600 тысяч украинцев. Именно эти люди, уже получившие реальный боевой опыт, замаранные кровью мирных жителей Донбасса, в основном ожесточённо воюют против российской армии последние 6 месяцев.

Возникает вопрос, почему США спровоцировали Россию на начало военной спецоперации на Украине именно в феврале 2022 года? Не раньше и не позже?

Объяснение кроется, на мой взгляд, в прогнозах 2 крупнейших американских «мозговых» центров, RAND Corporation и Трехсторонней комиссией. Недавно они опубликовали данные своих исследований, согласно которым у США остается всего два года, чтобы попытаться одержать военную победу над Россией и Китаем. В противном случае Соединенные Штаты отойдут на второй план.

В связи с этим руками украинских националистов они в феврале 2022 г. втягивают Россию в затяжной военный конфликт на Украине, а затем уже летом 2022 года США активно провоцируют Китай на силовую операцию против Тайваня, так как основной военно-политический союзник Китая Россия, оказывается втянута в украинский кризис, и не может оказать военной помощи китайцам в ходе тайваньского кризиса.

Таким образом, американцы с помощью украинцев связывают руки России и российской армии и хотят нанести удар по усиливающемуся Китаю.

В частности, у американской элиты вызывает всё большее беспокойство не только экономическая мощь Китая, но и усиление его военно-политического потенциала.

11 ноября 2021 года состоялся 6 Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Китая 19 созыва. В его коммюнике было сказано:

«На пленуме была полностью одобрена работа Политбюро ЦК, проделанная им со времени 5-го пленума ЦК КПК 19-го созыва. Было единодушно признано, что за истекший год на фоне переплетающегося между собой воздействия невиданных за последние сто лет перемен в мире и глобальной пандемии COVID-19 внешняя среда становилась все более сложной и суровой, задачи по профилактике и контролю эпидемии и по обеспечению социально-экономического развития в Китае оказались крайне тяжелыми и трудоемкими… В плане развития национальной обороны и вооруженных сил произошла всеобщая и революционная перестройка народной армии, которая отправляется в новый поход в совершенно новом облике. Был обеспечен синхронный рост оборонного и экономического потенциала. Решительно выполняя миссию и задачи в новую эпоху, народная армия, преисполненная стойкого боевого духа, своими практическими действиями защитила государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая».

Накануне этого пленума ЦК КПК, 3 ноября 2021 года был опубликован доклад Министерства обороны США “События в сфере вооруженных сил и безопасности, связанные с Китайской Народной Республикой”. Доклад подготовлен для Конгресса США.

В этом докладе был рассмотрен текущий и вероятный будущий курс военно-технического развития Народно-освободительной армии Китая (НОАК), принципы и вероятное развитие китайской стратегии безопасности и военной стратегии, а также военных организаций и операционных концепций, поддерживающих такое развитие в течение следующих 20 лет.

Доклад начинается со слов: “КНР все яснее заявляет о своих амбициях и намерениях. Пекин стремится изменить международный порядок, чтобы он лучше соответствовал его авторитарной системе и национальным интересам, что является жизненно важным компонентом его стратегии по достижению «великого омоложения китайской нации». Согласно этому мировоззрению, наращивание всеобъемлющей национальной мощи КНР, включая военную мощь, необходимо для создания условий для утверждения Пекином своих предпочтений в глобальном масштабе”.

Национальная стратегия КНР по достижению «великого омоложения китайской нации» к 2049 году глубоко интегрирована с её амбициями по укреплению НОАК.

В 2017 г. Генеральный секретарь Си ЦЗИНЬПИН в своем выступлении на 19 съезде партии изложил две цели модернизации НОАК: «в основном завершить модернизацию НОАК к 2035 году и превратить НОАК в вооруженные силы «мирового класса» к 2049 году.

Это включает в себя развитие способности НОАК наносить совместные высокоточные удары дальнего действия по всем областям, все более сложному космосу, киберпространству, а также ускорение крупномасштабного расширения своих ядерных сил.

В 2020 г. Коммунистическая партия Китая (КПК) объявила о новой вехе в модернизации НОАК в 2027 году, в широком смысле понимаемой как модернизация возможностей НОАК, которые должны быть объединены в систему систем для «интеллигентной» войны.

Модернизация НОАК служит важным компонентом национальной системы, призванной реализовать национальную стратегию КНР. Стратегия КНР по достижению «национального омоложения» не ограничивается внутренними усилиями. Эта стратегия влечёт за собой усилия по изменению международных условий в соответствии с концепцией КПК о «сообществе общей судьбы».

В ноябре 2020 года CMC выпустил «План совместных операций Китайской Народно-освободительной армии (испытание)», описанный как «закон высшего уровня» системы боевой доктрины НОАК в «новой эре», которая усилит требования и процедуры для совместных операций, боевой поддержки, мобилизации национальной обороны и политической работы, среди прочего.

Стратегия КНР направлена на достижение «великого омоложения китайской нации» к 2049 году, чтобы соответствовать глобальному влиянию и мощи США или превзойти их, сместить союзы США и партнёрство в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и пересмотреть международный порядок, чтобы он был более выгодным для авторитарной системы Пекина и его национальных интересов.

КПК представила новую экономическую стратегическую задачу или новую «модель развития», названную «двойным обращением».

Пекин считает, что Соединенные Штаты все более решительно настроены сдерживать КНР, что создает потенциальные препятствия для стратегии Пекина. Кроме того, лидеры КНР все больше склонны противостоять Соединенным Штатам и другим странам в областях, где интересы расходятся.

Внешняя политика КНР направлена на создание «сообщества общей судьбы», которое поддерживает её стратегию реализации «великого обновления китайской нации».

В 2019 году КНР признала, что ее вооруженные силы должны играть более активную роль в продвижении своей внешней политики, подчеркнув все более глобальный характер, который Пекин придает своей военной мощи.

Усилия КНР по экономическому, технологическому, политическому, социальному развитию и развитию безопасности взаимно усиливают и поддерживают стратегию Пекина по формированию международной и региональной среды, которая принимает и поддерживает интересы Пекина.

КНР поддерживает свою военную модернизацию не только путём предоставления средств для увеличения оборонных бюджетов, но и посредством целенаправленных партийных инициатив, таких как “Сделано в Китае 2025” и “Китайские стандарты 2035”.

При реализации 14 пятилетки КНР (2021–2025 гг.) Партия объявила о переходе к новой «схеме развития» — «двойному обращению». “Двойное обращение” направлено на ускорение внутреннего потребления как движущую силу экономического роста, переход к производству более высокого уровня и создание «прорывов» в ключевых технологиях вдоль важнейших высокотехнологичных глобальных цепочек поставок, при этом упор делается на «взаимоусиливающих» иностранных инвестициях.

КНР реализует свою стратегию развития военно-гражданского слияния (ВГС), чтобы объединить свои экономические, социальные стратегии и стратегии развития безопасности для создания интегрированной национальной стратегической системы и возможностей в поддержку национального возрождения КНР.

Стратегия ВГС Пекина включает в себя цели по разработке и приобретению передовых технологий двойного назначения для военных целей и углубление реформы национальной оборонной науки и технологий, а также служит более широкой цели по укреплению всех инструментов национальной мощи КНР.

Стратегия развития ВГС КНР включает шесть взаимосвязанных усилий: (1) объединение оборонно-промышленной базы Китая с его гражданской технологической и промышленной базой; (2) интеграция и использование научно-технических инноваций в военном и гражданском секторах; (3) развитие талантов и сочетание военного и гражданского опыта и знаний; (4) встраивание военных требований в гражданскую инфраструктуру и использование гражданского строительства в военных целях; (5) использование гражданской службы, а также возможности материально-технического снабжения для военных целей; (6) расширение и углубление системы мобилизации национальной обороны Китая с целью включения всех соответствующих аспектов его общества и экономики для использования в конкуренции и войне.

Именно эти планы руководства КНР по укреплению своей страны, как ведущей державы мира, на мой взгляд, вынудили американцев пойти на резкое обострение ситуации на Украине и спровоцировать начало специальной военной операции России.

Американские стратеги тем самым начинают новый этап свой сценарий сохранения мирового господства под условным названием «управляемый хаос». Этот сценарий был разработан американским учёным Т.Манном ещё в 80-е годы ХХ века и успешно использован для ослабления и уничтожения СССР.

В современных условиях сценарий «управляемого хаоса» был запущен еще в 2010-2011 гг. путём организации «цветных революций» в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Украинский «майдан» 2014 года также является частью этого сценария «управляемого хаоса». Суть «управляемого хаоса» это организация нестабильности в ключевых регионах Евразии путём «цветных революций» и управляемый дефолт доллара для обнуления США своего огромного госдолга. При успешной реализации такого сценария развития событий в мире США сохраняют господство в мире, резко ослабляют своих основных геополитических противников, Китай, Евросоюз, Россию.

Секретарь Совета безопасности России Николай ПАТРУШЕВ во время своего недавнего выступления в консультациях представителей России и государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии заявил, что неконтролируемый рост заимствований привел к превышению госдолга США отметки в 30 трлн. долларов. Он также отметил: «В результате Вашингтон объявит дефолт, как он это уже сделал в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены».

Известный российский экономист М. ХАЗИН также отмечает сейчас несколько признаков будущего обрушения мировой долларовой системы.

Во-первых, ещё в декабре 2021 года в США впервые за долгое время, фактически с момента начала кризиса 2007-2009 годов, была зафиксирована остановка экономического роста. Примерно с этого же времени в Америке начала расти промышленная и потребительская инфляция.

На данный момент первый показатель дорос до отметки в 25% годовых, а второй — примерно до 15%. Такое положение дел уже можно считать полноценной катастрофой, ибо эти цифры означают, что уже к концу 2022 года все производственные активы США упадут в своей рыночной стоимости как минимум на 25% от прежней. Таких гигантских значений потребительской инфляции, как сейчас, в США не фиксировалось уже 40 лет.

Второй очень важный признак разворачивающийся катастрофы, по мнению Хазина, это постепенный переход ряда стран на взаиморасчёты в своих национальных валютах. Данная тенденция после ареста российских валютных запасов правительством США в самое ближайшее время будет лишь усиливаться из-за утраты доверия к доллару.

Президент России Владимир ПУТИН ещё в 2021 году предупреждал о том, что разрушение всей мировой долларовой системы приведёт к дестабилизации по всей планете. Американская элита, видя то, как она теряет контроль над ситуацией в экономике, будет делать отчаянные попытки сохранить свою финансовую гегемонию и своё главное преимущество, право фактически бесконтрольно и лишь только по своему усмотрению печатать доллары, которые являются универсальным, то есть глобальным средством расчёта и накопления. Это право они просто так не упустят.

Если мы обратимся к истории, необходимо вспомнить, что США смогли выйти из Великой депрессии только благодаря началу Второй Мировой войны.

Также ряд экспертов отмечают, что одной из составных частей современной мировой гибридной войны США являются биологические войны.

Так, например, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 19 августа 2022 г. заявил: «Мы выступаем против перекладывания Вашингтоном вины в вопросах происхождения коронавируса на другие страны. Нельзя исключать, что таким образом США пытаются избежать ответственности, скрыть их роль в разработке патогена и отвлечь внимание от своей деятельности по наращиванию военно-биологической активности».

По его словам, США не собираются обеспечивать открытость и проверяемость своих биолабораторий в разных странах.

«Серьезным вызовом является обеспечение медико-биологической безопасности на пространстве ШОС. Имеющиеся конкретные примеры позволяют констатировать, что США не собираются обеспечивать открытость и проверяемость в том, что касается функционирования своих биологических лабораторий на территории других стран, в частности на постсоветском пространстве», – сказал Патрушев.

«Формальное нахождение подобных биообъектов в национальной собственности оказывается недостаточным для эффективного контроля над действиями американцев, и это подтверждают достоверные сведения», – добавил секретарь Совбеза России.