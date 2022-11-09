Кто и зачем организовал скандал с публикацией видео «Существуют ли якутские крысы»?

4 ноября 2022 г. в День народного единства некий «писатель» Андрей ТЮНЯЕВ разместил в своём личном блоге в Ютубе скандальное видео «Существуют ли якутские крысы?».

В этом видео этот деятель голословно обвинил саха в массовом уклонении от мобилизации и национализме. Тюняев задавался вопросом, много ли якутов участвуют в СВО, утверждая при этом, что во время своей поездки в октябре на территории Луганска, Донецка, их не видел. Он, например, заявил: «Много ли якутов пошло по призыву на мобилизацию? Дело в том, что я налицо нигде не видел якутов. Почему я них сейчас говорю? Дело в том, что на протяжении 10 — 15 лет в Якутии на сегодня самый большой, самый махровый национализм… Есть ли реальные якуты, которые пошли на передний край, чтобы защищать нашу родину Россию, в которой они живут и в которой получают большие дотации?».

Это видео вызвало большой общественный резонанс. У этого блога 356 тысяч подписчиков и поэтому уже к концу 4 ноября это видео посмотрели более 55 тысяч человек. В якутских соцсетях и мессенджерах это видео вызвало возмущение.

Сам факт публикации такого скандального видео именно 4 ноября в День народного единства свидетельствует о том, что это была сознательная провокация, направленная на разжигание национальной розни (возбуждением ненависти либо вражды, а также унижением достоинства группы лиц по признакам национальности) и организации травли якутов, саха по национальному признаку.

В связи с этим возникает вопрос, почему в качестве объекта своей информационной атаки Тюняев выбрал именно саха, а не один из 190 с лишним народов России? И почему в качестве автора этого грязного вброса выбран этот «писатель»?

Очевидно, что за Тюняевым стоят силы, которые нацелены на разделение граждан России по национальному признаку и ослабление нашей страны в условиях гибридной войны Запада против России.

Андрей Александрович Тюняев, 1966 года рождения, родом из Тулы, является довольно известным человеком, писателем, журналистом и видеоблогером. По своим взглядом является радикальным русским националистом. Он был неоднократно отмечен в открытых проявлениях шовинизма, расизма и антисемитизма.

Тюняев автор более пятидесяти книг для детей дошкольного возраста. Публикуется в периодике для детей и взрослых: журнал «Спокойной ночи, малыши!», «Детская газета» и др.

Он является членом Союза писателей России и Союза журналистов России. Постоянно входит в список «Звёзды ярмарки», «Лица ярмарки» на Московских международных книжных выставках-ярмарках и на выставках «Книги России».

Андрей Тюняев постоянно принимает участие в телепроектах на федеральных каналах, участвует в ток-шоу на популярных радиостанциях, таких как «Эхо Москвы», «Радио России», «Маяк», «Говорит Москва».

До декабря 2018 года Тюняев длительное время занимал должность главного редактора в «Общественно-политической газете „Президент“».

Тюняев известен также, и как создатель якобы «новой научной дисциплины» «Организмики», науки, формирующей новое мировоззрение XXI века. Её он считает новой фундаментальной наукой и одновременно религией.

Здесь напрашиваются очевидные параллели с американским писателем Р. ХАББАРДОМ, создателем саентологии, которая позиционируется им одновременно, и как новая религия, и как новая научная дисциплина. О бредовости этих идея Тюняева свидетельствует, например утверждение, что Земля имеет форму блюдца гигантских размеров, а весь Космос является лишь продолжением нашей планеты.

Известный атомщик Юлий АНДРЕЕВ назвал организмику Тюняева лженаукой. Он отметил, что в его книгах написана околесица. Андреев также обвинил Тюняева в зарабатывании денег и поисках дешёвой популярности.

«Научные труды» Тюняева серьёзными учёными считаются псевдонаучными.

В своей книге 2011 года Тюняев выдвинул странную идею о существовании северного предка современного человека — «русантропа», разновидности архантропа, жившего 700—50 тыс. лет назад. «Русантропов», по мнению автора, сменили «русско-равнинные виды палеоантропов», а 50 тыс. лет назад — «палеорусы».

Тюняев, например, пишет, что около 50 тыс. лет назад в районе будущей Москвы якобы потерпела катастрофу межзвездная экспедиция русов, давшая начало праэтносу и отчасти смешавшаяся с местным обезьяноподобным земным населением.

Здесь мы наблюдаем очевидные сходства идей Тюняева с идеологами украинского неонацизма, которые также занимаются измышлениями истории «великих укров», их древней языческой веры.

Такие «деятели», как Тюняев, при пропаганде своих околонаучных учений откровенно спекулируют на патриотических чувствах, испытывающих комплекс национального унижения от распада СССР. Поэтому, как и в униженной и проигравшей Веймарской Германии после первой мировой войны, исторические лжетеории находят отклик в сердцах некоторых россиян.

Лжеучения в области доистории и антропогенеза подобные идеям Тюняева несут помимо антинаучной компоненты также еще и расизм, шовинизм, антисемитизм. Лженаука угрожает социальному здоровью россиян и представляет собой реальную опасность для России.

Философ и публицист В.П. ЛЕБЕДЕВ назвал псевдонаучные идеи Тюняева «настоящим, беспримесным расизмом».

Историк Артур ЧУБУР писал: «В последнее десятилетие в России наблюдается опасная тенденция массовых лженаучных фальсификаций псевдопатриотической и националистической направленности в области древнейшей истории населения Восточной Европы. Яркие примеры — публикуемые в журнале самодеятельной Академии фундаментальных наук „Organizmica“ работы А.А.Тюняева».

В мае 2012 года три крупнейших родноверческих объединения России (Круг языческой традиции, «Союз славянских общин славянской родной веры», «Велесов круг») также признали теории Тюняева на почве мифологии и фольклористики псевдонаучными и наносящими вред «славянской вере».

В 2022 году Тюняев был привлечен к уголовной ответственности по ст.207.1 УК РФ («Распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу) и осуждён.

Он сам признавал публично, что иногда пишет откровенно ложные статьи и публикует их в своем ютуб-канале с целью увеличения своих подписчиков.

Ключом к пониманию истинных заказчиков этой провокации Тюняева про якутов может быть его долгое сотрудничество с общественно политической газетой «Президент». Эта газета, по словам Тюняева, является одним из главных его проектов.

Газета «Президент» была создана в 1993 году, по инициативе группы доверенных лиц первого президента России Бориса ЕЛЬЦИНА. Газета была создана при поддержке управления делами президента России.

Мы все помним, что в это время наша страна находилась под прямым управлением американцев. И в администрации президента, и в правительстве России работали американские советники, многие из которых были кадровыми сотрудниками американских спецслужб.

Именно против этого засилия американцев в 1993 году выступили вице-президент России Александр РУЦКОЙ и Верховный Совет России под руководством Руслана ХАСБУЛАТОВА.

И мы хорошо помним, кем были доверенные лица Б. Ельцина, демократами и либералами, разрушителями СССР.

Тюняев был сначала сотрудником, а затем долгие годы до 2018 года главным редактором этой газеты «Президент».

В этой связи возникает вопрос, как мог махровый русский националист Тюняев долгое время сотрудничать с демократическим, либеральным окружением Ельцина и их американскими кураторами?

Ответ на этот вопрос заключается в том, что американцы создавали свою «пятую колонну» в России не только из сторонников либеральных, демократических ценностей, но и ярых русских националистов. Самый яркий пример А. СОЛЖЕНИЦЫН, который позиционировал себя как истинного «русского патриота».

Поэтому и Тюняев не случайно так долго работал в этой газете «Президент» и стал одним из своеобразных «спящих» агентов влияния американцев в России. Примечательно, что Тюняев до сих пор издает свои книги с указанием своего местонахождения Бостон — Москва.

Для постоянного пребывания в США, в Бостоне необходимо иметь, как минимум вид на жительство, а скорее всего гражданство США. Также Тюняев является постоянным участником прозападной радиостанции «Эхо Москвы», признанной в России «иностранным агентом». За какие заслуги «русский националист» Тюняев имеет постоянную трибуну в радиостанции, существующей на деньги западных фондов и особые преференции в виде на жительстве или гражданстве США от страны, которая ведёт сейчас войну против России на всех фронтах?

И сейчас в условиях новой гибридной войны Запада против России американцы стремятся изнутри расколоть российское общество с помощью своей «пятой колонны». И Тюняев очевидно имеет кураторов из прозападной части администрации президента России. И выполняет их задание по расколу России по национальному признаку.

Выбор саха в качестве объекта информационной атаки, видимо, связан с одной стороны, со стратегическим значением Якутии, как поставщика энергоресурсов в Китай, во-вторых, немногочисленностью, бедностью саха, отсутствием мощного лобби в федеральных органах власти в отличие, например, от татар, башкир, чеченцев, дагестанцев.

Также возможно эта провокация с публикацией скандального видео Тюняева связана с предстоящими выборами Ил Дархана и депутатов Ил Тумэна в 2023 году. Об этом свидетельствуют связи Тюняева с некоторыми представителями администрации президента России по линии его газеты «Президент».

В пользу этой версии говорит и история наиболее известных скандальных публикаций в федеральных СМИ о «якутском национализме» в прошлом, это известный фильм Елены МАСЮК, статья Дмитрия СТЕШИНА в газете «Комсомольская правда». Все эти публикации о «якутском национализме» были накануне больших выборных компаний в нашей республике, смены её руководства.

После возмущений якутян Тюняев удалил скандальный ролик в ютубе и принёс извинения якутам на своём блоге. Очевидно, что сейчас Тюняев выбрал сценарий, при котором из обвиняемого он сможет перейти к роли жертвы «жестоких якутов», так как возмущение этим видео в нашей республике не прекращается и некоторые «горячие головы» из числа якутян, открыто угрожают ему и призывают к противоправным действиям против этого провокатора.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.