Кто и как будет строить приюты для безнадзорных собак?

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов заявил, что «Единая Россия» поддержала идею регионов по строительству приютов для безнадзорных собак через механизмы государственно-частного партнерства

Напомним, ранее такое предложение озвучил мэр Якутска Евгений Григорьев, выступая на тематической площадке, организованной Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Это позволило бы муниципалитетам в упрощённом порядке выделять землю под строительство таких объектов, отметил в своём выступлении Григорьев. Бурматов в интервью «Парламентской газете» 2 февраля сообщил, что в Госдуме по данному вопросу предварительно «провели консультации со многими регионами, в том числе Дальнего Востока, Урала и Сибири».

Одновременно депутат признал, что вопрос с федеральным финансированием массового строительства в стране приютов для собак до сих пор не решён. Напомним, что со времени принятия закона «Об ответственном обращении с животными» прошло больше трех лет, сообщает тгк Якутск.

Выступление Евгения Григорьева на видеосовещании, организованном Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики: