Кто должен платить за дезинфекцию в подъезде?

Специалисты Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) продолжают работать с сообщениями граждан в социальных сетях.

Так, за период с 1 по 7 июня рассмотрено 10 сообщений, поступивших в адрес руководства республики и ведомства посредством социальных сетей.

В частности граждан интересовало, не будут ли они дополнительно платить за ежедневную дезинфекцию подъездов многоквартирных домов, проводимую в период пандемии коронавируса.

Управление госстройжилнадзора РС(Я) поясняет, что согласно ч. 7 ст. 156 ЖК РФ размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников помещений, с учетом предложений управляющей компании, ТСЖ или ЖСК и устанавливается на срок не менее чем один год.

«То есть без решения общего собрания собственников дома взимание дополнительной платы за проведение профилактических дезинфекционных мероприятий общего имущества многоквартирных домов будет неправомерным», — говорит руководитель отдела контроля за детальностью ТСЖ и начислением платежей за ЖКУ Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) Василий Федоров.

Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, а также надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме возложено на управляющие компании, ТСЖ, ЖСК в соответствии с жилищным законодательством (ч.1 ст.161 ЖК РФ). Однако дезинфекция мест общего пользования не входит в минимальный перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирных домах. Мероприятия по дезинфекции обслуживающие организации могут проводить как дополнительные работы.

Напомним, что необходимость проведения ежедневной профилактической дезинфекции в подъездах многоквартирных домов обусловлена распространением новой короновирусной инфекции и выданными в этой связи рекомендациями Роспотребнадзора.

Министерством ЖКХ и энергетики РС (Я) с рядом крупных компаний республики для выполнения соответствующих работ инициирована бесплатная раздача управляющим компаниям города Якутска, муниципальным образованиям дезинфицирующих средств.