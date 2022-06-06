Кто должен менять батареи в доме?

Конец весны и лето — самое подходящее время для замены радиаторов. И у многих якутян возникает вопрос, кем и за чей счет должны быть заменены радиаторы системы отопления в многоквартирном доме.

Как рассказал руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) Павел Аргунов, ответ на этот вопрос зависит от того, относится ли радиатор отопления, расположенный в квартире к общему имуществу собственников помещений, а также от причины замены радиаторов.

Если владелец жилья решил поменять исправный радиатор на более продвинутую модель, то он и будет сам оплачивать эту работу.Неисправный же радиатор, находящийся в аварийном состоянии (о чем обязательно уведомляется управляющая компания), меняют бесплатно только в том случае, если радиатор отопления, находящийся внутри квартиры, не имеет отключающих устройств и обводного узла (байпас), такой радиатор относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.Таким образом, обязанность по его замене лежит на управляющей компании, и осуществляется за счет платы за содержание жилого помещения.

«Обращаем внимание, что управляющая организация может заменить радиаторы, только если они находятся в аварийном состоянии. Во всех остальных случаях менять батареи придется за счет собственника помещения», — уточнил Павел Аргунов.

Также он порекомендовал при любых кардинальных переменах в квартире, касающихся транзитных коммуникаций, начать с обращения в управляющую компанию. Лучше всего, если обслуживающая организация проведет эти работы. Тогда при возникновении возможных аварийных ситуациях на системах отопления и горячего водоснабжения нести ответственность будет сама организация.