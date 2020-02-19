Кто будет курсировать между Якутском и Жатаем?

Депутаты постоянной комиссии по предпринимательству рекомендовали Окружной администрации начать работу по включению маршрута Якутск-Жатай-Якутск в Реестр межмуниципальных перевозок Якутии. Кроме того, в столице начнется разработка Концепции развития туризма.

Каждый день между селом Жатай и городом Якутском курсируют автобусы МУП «ЯПАК» №107, №109, №111. По данным Окружной администрации, общий пассажиропоток этих маршрутов составляет 1,5 млн. человек в год. Об этом сегодня доложил начальник Управления дорог Валерий Домотов в рамках заседания постоянной комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям.

«Это социально значимый, востребованный маршрут не только для Якутска. По пути в Жатай обслуживаются СОТ «Сатал», СОТ «Энергетик» и другие кварталы. Поэтому данный маршрут должен быть сохранен», – считает он.

Окружная администрация предложила поднять вопрос о финансировании перевозок по этому направлению из госбюджета республики.

«Так как это маршрут проходит между двумя разными муниципальными образованиями, то осуществляться он должен за счет республики. Для этого начата работа по включению маршрута в Реестр межмуниципальных перевозок, который ведет Министерство транспорта республики. В этот реестр включены перевозки из Якутска в Мохсоголлох и ряд других населенных пунктов», – сказал заместитель главы города Максим Трофимов

Чтобы попасть в реестр, необходимо получить акт соответствия маршрута определенным требованиям, нарушения которых будут устранены сразу после выписки предписаний, сообщают представители Окружной администрации. Подобное обследование Управление дорог самостоятельно уже проводило в мае 2019 года для маршрута №109, в ходе которого были выявлены недостатки в виде отсутствия знаков автобусных остановок, заездных карманов и информационных указателей. Кроме того, в ближайшие два года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в частности речь идет об улицах Мархинская и Советская.

Депутатский корпус поддержал такое решение и рекомендовал Окружной администрации подать в межмуниципальный реестр.

В свою очередь и.о. директора ЯПАК Евгений Фаст отметил, Минтранс может объявить конкурс на нерегулируемые перевозки, в таком случае частные предприниматели могут завысить стоимость проезда, что может стать бременем для населения.

«Пока сложно сказать, каким может быть тариф на этот маршрут, нужно все просчитать. Средняя протяженность частных маршрутов 20 км. До Жатая 24 км, то есть разница не очень большая, так что не обязательно будет повышение цены, возможно и, наоборот, цены снизятся, что будет удобнее для населения. В целом, конечно, если вы хотите сделать тариф социальным, то должна быть субсидия», – считает директор НО «Союзавто» Андрей Косицкий.

Депутат Александр Яковлев высказался за привлечение к этому обсуждению другую заинтересованную сторону. Заместитель председателя комиссии Марианна Андреева согласилась с его позицией и предложила провести совместное совещание с депутатским корпусом села Жатай, на которое планируется пригласить представителей МУП «ЯПАК» и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии.

Также сегодня члены комиссии заслушали предложение председателя Ассоциации гостеприимства республики Татьяны Тымыровой, которая от имени предпринимателей Якутска призвала отойти от событийного туризма и построить систему устойчивого туризма, которая должна не только привлечь туристов и поднять уровень сервиса, но и сделать туризм одной из ключевых отраслей экономики города. Началом к этой работе должна стать разработка Концепции развития туризма в Якутске.

«В республике все начинается с Якутска, он же должен стать центром туризма. У нас активно развивается деловой туризм. Но уровень конкурентоспособности по транспортной инфраструктуре низкий. В самом городе туристу легко потеряться, так как почти нет указателей. У нас страдает придорожный сервис. Сами предприниматели понимают, что без совместной работы, без общего видения концепции развития, ничего не получится», – говорит Татьяна Тымырова.

Председатель Ассоциации «Сделано в Якутии» Ольга Григорьева подчеркнула, что активно включаться в совершенствование туристической сферы столицы готовы и местные производители. Они выступают за открытие в городе этноцентра, где народные мастера смогут превратить производство якутского ножа, обработку конского волоса и других промыслов в увлекательное туристический аттракцион.

Инициативность предпринимателей депутаты и Окружная администрация поддержали. Для разработки Концепции развития туризма в Якутске запланирована стратегическая форсайт-сессия, которая предварительно состоится в марте.