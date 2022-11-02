Ксюша скоро вернется в Россию — ее мама, сенатор Нарусова

Нарусова подтвердила РИА Новости наличие у Собчак гражданства Израиля

Сенатор Нарусова заявила РИА Новости, что у Собчак нет никакого статуса по уголовному делу, адвокаты обжалуют сам факт обыска. По словам политика, ее дочь скоро вернется в Россию.

Ранее Ксения Анатольевна, находясь за рубежом, сетовала в соцсетях, что, сейчас «два молодых парня могут сесть до 15 лет» — речь о ее директоре Кирилле Суханове и экс-главреде Tatler Ариане Романовском, арестованных в рамках дела о предполагаемом вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова с помощью «компрометирующих» постов. На этом фоне журналисты и блогеры «соревнуются в остроумии» и «теориях заговора», продолжает она и обвиняет оппонентов в распространении фейков, сообщает МК.

«Как же вы все ненавидите меня просто за то, что я ни в чьей тусовке, — продолжает Собчак. — Как же я вас презираю <…> Да, я в беде. Видимо, в большой беде».