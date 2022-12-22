Ксения Собчак возмущена: Ариан Романовский и его подельники останутся в СИЗО

Ксения Собчак сообщает в своем тгк Кровавая барыня о продлении пребывания в СИЗО Ариана Романовского и его подельником: До 24 марта. Три месяца в СИЗО.

Это несправедливое, негуманное, отвратительное решение. Кирилла, Ариана и Тамерлана держат как заложников. Они не представляют никакой угрозы ни для кого, они никуда не уедут, они никак не смогут помешать следствию. Но, видимо, отпускать под домашний арест можно убийц и насильников, но не молодых московских журналистов на Новый год.