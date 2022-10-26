Ксения Собчак успела покинуть Россию

Собчак сейчас не в России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. «Она через Белоруссию уехала в Литву», — сказал собеседник, не уточнив, с чем связана поездка.

По предварительным данным, для задержания Ксении Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3, откуда она собиралась улететь из России. Однако, по данным ряда СМИ, Ксении Анатольевне всё же удалось выехать из страны: через Минск она попала в Литву, сообщает тгк Baza

Собчак ещё вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию, это она сделала, чтобы запутать оперативников — ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Муж Тины Канделаки выступает потерпевшим по делу о вымогательстве, в котором теперь фигурируют и Собчак, и её коммерческий директор. Василий Бровко — директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех, сообщает тгк Немалахов.