07.09.2022
22:32
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Светская хроника

Ксения Собчак похвасталась ролью в фильме якутского режиссёра

Ксения Собчак похвасталась ролью в фильме якутского режиссёра, в котором ей отрубили руку. Она рассказала, что снялась в эпизодической роли в фильме «Наша зима», об этом пишет ctnews

Ксения Собчак снялась в фильме якутского режиссёра Степана Бурнашева. Об этом Ксения написала в своём Telegram-канале.

Фото: fb.ru
Источник: ctnews

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