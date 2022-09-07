07.09.2022
22:32
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Светская хроника
Ксения Собчак похвасталась ролью в фильме якутского режиссёра
Ксения Собчак похвасталась ролью в фильме якутского режиссёра, в котором ей отрубили руку. Она рассказала, что снялась в эпизодической роли в фильме «Наша зима», об этом пишет ctnews
Ксения Собчак снялась в фильме якутского режиссёра Степана Бурнашева. Об этом Ксения написала в своём Telegram-канале.
Фото: fb.ru
Источник: ctnews
#ctnews#актриса#кино#Ксения Собчак#Ксения Собчак похвасталась ролью в фильме якутского режиссёра#Наша зима#Степан Бурнашев
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