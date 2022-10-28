28.10.2022
22:48
209
Происшествия
Ксения Собчак не является подозреваемой по делу о вымогательстве
Ксения Собчак на данный момент не проходит подозреваемой и не имеет никакого статуса по уголовному делу о вымогательстве, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием дела, и подтвердил собеседник, близкий к МВД. Речь идет об уголовном деле о вымогательстве в особо крупном размере, в котором в качестве обвиняемых проходят коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). В настоящее время «к ней [Собчак] претензий нет»: «Она здесь [в деле о вымогательстве] ни причем», — сказал знакомый с обстоятельствами дела источник РБК.
Фото: тгк РБК
Источник: тгк РБК
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.10.2022
0
102
28.10.2022
0
1541
28.10.2022
0
201
28.10.2022
0
592
28.10.2022
0
173
28.10.2022
0
214
28.10.2022
0
123
28.10.2022
0
175
28.10.2022
0
382
28.10.2022
2
965
28.10.2022
0
452
28.10.2022
0
891
28.10.2022
0
149
28.10.2022
0
684
28.10.2022
0
205
28.10.2022
0
733
28.10.2022
0
192
28.10.2022
0
798
28.10.2022
0
1530
28.10.2022
0
329
28.10.2022
0
1307
28.10.2022
0
266
28.10.2022
0
125
28.10.2022
0
1162
28.10.2022
0
466
28.10.2022
0
1906
28.10.2022
0
245
28.10.2022
0
430
28.10.2022
0
512
28.10.2022
0
340
28.10.2022
0
1594
28.10.2022
0
2468
28.10.2022
0
987
28.10.2022
0
261
28.10.2022
0
1553
28.10.2022
0
1995
28.10.2022
0
1134
28.10.2022
0
449
28.10.2022
0
625
28.10.2022
0
2232
28.10.2022
0
1366
28.10.2022
0
2445
28.10.2022
0
642
28.10.2022
0
1418
28.10.2022
0
231
28.10.2022
0
579
28.10.2022
0
395
28.10.2022
0
306
28.10.2022
0
4660
28.10.2022
0
5244
28.10.2022
0
1365
28.10.2022
0
5831
27.10.2022
0
1148
27.10.2022
0
1167
27.10.2022
0
1021
27.10.2022
0
959
27.10.2022
0
3992
27.10.2022
0
383
27.10.2022
0
1540
27.10.2022
0
733
27.10.2022
0
448
ТОП НОВОСТИ
23.10.2022
0
56037
25.10.2022
0
35080
25.10.2022
0
29658
24.10.2022
0
23512
27.10.2022
0
17600
23.10.2022
0
12888
25.10.2022
0
11027
25.10.2022
0
10829
Добавить комментарий