28.10.2022
22:48
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Происшествия

Ксения Собчак не является подозреваемой по делу о вымогательстве

Ксения Собчак на данный момент не проходит подозреваемой и не имеет никакого статуса по уголовному делу о вымогательстве, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием дела, и подтвердил собеседник, близкий к МВД. Речь идет об уголовном деле о вымогательстве в особо крупном размере, в котором в качестве обвиняемых проходят коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). В настоящее время «к ней [Собчак] претензий нет»: «Она здесь [в деле о вымогательстве] ни причем», — сказал знакомый с обстоятельствами дела источник РБК.

Фото: тгк РБК
Источник: тгк РБК

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