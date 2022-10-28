Ксения Собчак не является подозреваемой по делу о вымогательстве

Ксения Собчак на данный момент не проходит подозреваемой и не имеет никакого статуса по уголовному делу о вымогательстве, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием дела, и подтвердил собеседник, близкий к МВД. Речь идет об уголовном деле о вымогательстве в особо крупном размере, в котором в качестве обвиняемых проходят коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). В настоящее время «к ней [Собчак] претензий нет»: «Она здесь [в деле о вымогательстве] ни причем», — сказал знакомый с обстоятельствами дела источник РБК.