«Крышу» закроют за детский «Хэллоуин» в ковикулы?

В соцсетях жители Якутска пишут, что автобусы битком набиты, магазины полные, в поликлиниках и больницах не протолкнуться,такси ходят, паром полный. Жизнь кипит.

Красноречивая иллюстрация — широко распространяемое видео о костюмированном детском празднике «Хэллоуин», которое было организовано в ресторане «Крыше» 31 октября.

Но меры уже приняты — как сообщил тгк Якутия.Оперштаб, «нарушения ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции выявлены в ресторане «Крыша», кафе восточной кухни «Севера», «Центр Плов» и баре «Бухенхаус». Кроме того, зафиксировано нарушение масочного режима водителем автобуса маршрута № 8. В отношении нарушителей составлены акты по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Заведениям грозит штраф или приостановка деятельности».

Во время Whatsapp, компромат на ресторан могут снять и сами посетители. А потом это видео станет доказательством к административному делу.